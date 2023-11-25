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تشافي يقترح حلاً للحد من إصابات لاعبي كرة القدم

11/25/2023 2:27:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يقترح تشافي هرنانديز مدرب برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إدخال تعديلات على نظام التوقف الدولي الحالي، مطالبا بتوقف دولي واحد سنويا من أجل توفير الوقت الضائع في السفر والحد من الإصابات التي يتعرض لها الكثير من اللاعبين جراء ذلك.

وأصيب مارك-أندريه تير شتيغن حارس مرمى برشلونة الأسبوع الماضي خلال تدربه مع منتخب ألمانيا بينما أصيب لاعب الوسط الإسباني الدولي غافي بتمزق في الأربطة خلال وجوده مع منتخب بلاده قبل لقاء فريقه في الدوري الإسباني مع مضيفه رايو فايكانو يوم السبت.

وقال تشافي للصحفيين إن زيادة العبء على اللاعبين نتيجة كثرة المباريات على مستوى المنتخب والنادي يتسبب في الكثير من الإصابات.

وأضاف تشافي قوله "أعتقد أن (الاتحاد الدولي لكرة القدم) (الفيفا) ينظر فعليا في هذا الأمر.. أحد الحلول المقترحة هو استمرار اللاعب لتسعة أشهر مع ناديه ولشهرين مع المنتخب وبعدها يحصل على عطلة لمدة شهر.

"بهذه الطريقة يمكن على الأقل تجنب الكثير من رحلات السفر. فمثلا مدافع أوروغواي رونالد أراوخو أو (المهاجم البرازيلي) رافينيا سافرا لمدة 13 أو 14 ساعة. وعادا أمس ولم يستريحا".

"وهذا هو حال كل الأندية وليس نحن فقط".

وأشار تشافي إلى أن كثرة المباريات هي السبب في إصابة غافي (19 عاما).

وقال المدرب عن ذلك: الكثير من المدربين تحدثوا عن كثرة المباريات بشكل كبير وأعتقد أن هذا هو السبب الرئيسي في إصابة غافي إلى جانب سوء الحظ.. تمزق الرباط الصليبي عادة ما يكون سوء حظ.

ويحتل برشونة المركز الثالث بين فرق الدوري الِإسباني بعد 13 جولة ولم يحقق الفوز في مباراتين متتاليتين في الدوري منذ سبتمبر الماضي بينما يسعى لتقليص الفارق الذي يفصله عن جيرونا صاحب الصدارة وهو أربع نقاط.

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