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الدوري الإسباني.. التعادل يحسم مواجهة برشلونة ورايو فاييكانو

11/25/2023 2:27:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تعادل برشلونة مع مضيفه رايو فاييكانو 1-1 السبت ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
افتتح يوناي لوبيز التسجيل لأصحاب الأرض عند الدقيقة 39، وعدل فلوريان لوجون النتيجة للضيوف بتسجيله بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 82 ليكتفي كل فريق بنقطة واحدة.

وبات رصيد برشلونة 31 نقطة في المركز الثالث في حين أصبح رصيد رايو فاييكانو 19 نقطة في المركز الثامن.

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