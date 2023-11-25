الدوري الإسباني.. التعادل يحسم مواجهة برشلونة ورايو فاييكانو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تعادل برشلونة مع مضيفه رايو فاييكانو 1-1 السبت ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
افتتح يوناي لوبيز التسجيل لأصحاب الأرض عند الدقيقة 39، وعدل فلوريان لوجون النتيجة للضيوف بتسجيله بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 82 ليكتفي كل فريق بنقطة واحدة.
وبات رصيد برشلونة 31 نقطة في المركز الثالث في حين أصبح رصيد رايو فاييكانو 19 نقطة في المركز الثامن.
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