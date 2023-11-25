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قمة سيتي وليفربول تنتهي بالتعادل.. وبرشلونة ينزف النقاط مجددا

11/25/2023 2:27:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - انتهت قمة مانشستر سيتي وضيفه ليفربول بالتعادل 1-1، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الاتحاد أمس، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وافتتح إيرلينج هالاند التسجيل لصالح السيتي في الدقيقة 27، قبل أن يعدل ترينت ألكسندر أرنولد النتيجة لليفربول في الدقيقة 80.
وبهذه النتيجة، حافظ سيتي على صدارة جدول الترتيب مؤقتا، رافعا رصيده إلى 29 نقطة، كما رفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة، في المركز الثاني مؤقتا، بانتظار ما أسفرت عنه مباراة آرسنال ومضيفه برينتفورد، في وقت متأخر من مساء أمس.
وشكل سيتي الخطورة الأولى في المباراة، في الدقيقة 11، بخطأ من حارس ليفربول أليسون بيكر في تمرير الكرة، لتصل إلى فيل فودين الذي سدد كرة أرضية أمسك بها الحارس البرازيلي.
وأتى الرد من ليفربول في الدقيقة 16، بمتابعة داروين نونيز لعرضية من محمد صلاح، مسددًا رأسية تألق الحارس إيدرسون في التصدي لها.
وافتتح سيتي التسجيل في الدقيقة 27، بعد تلاعب ناثان آكي بدومينيك سوبوسلاي وأرنولد، إثر حصوله على كرة خاطئة جديدة من أليسون، قبل أن يمرر الكرة لهالاند الذي سددها أرضية الشباك.
وفي هجمة مرتدة سريعة، بالدقيقة 42، انطلق جيريمي دوكو من العمق، ومرر كرة إلى جوليان ألفاريز في الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، ليسدد كرة ذهبت بعيدًا عن المرمى، وتبعه فودين بتصويبة أرضية قوية، من حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة 44، تألق أليسون في إبعادها إلى ركلة ركنية.
وبدأ سيتي الشوط الثاني بقوة، بتوغل مميز من دوكو في الجانب الأيسر متلاعبًا بأليكسيس ماك أليستر، قبل أن يمهد الكرة لألفاريز الذي صوب أعلى العارضة في الدقيقة 53.
وضغط ليفربول بحثًا عن التعادل، وفي الدقيقة 62 ارتقى فان دايك لضربة ركنية، مسددًا رأسية ضعيفة في يد إيدرسون.
وظهر ليفربول من جديد في الدقيقة 72، بتمريرة من صلاح لنونيز داخل منطقة الجزاء، ليسدد الأخير كرة مباشرة أبعدها إيدرسون إلى ركنية.
وحافظ أليسون على آمال الريدز في المباراة، بعدما تلاعب دوكو بماتيب في الجانب الأيسر، ومرر كرة أرضية لهالاند، الذي أطلق تصويبة تألق البرازيلي في التصدي لها.
ونجح ليفربول في تعديل النتيجة، في الدقيقة 80، بتسديدة أرضية قوية من أرنولد، إثر تمريرة من صلاح.
وفي الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، قابل هالاند عرضية من ركنية، مسددًا رأسية مرت بجوار القائم، لينتهي اللقاء بالتعادل (1-1).
وفي مباراة ثانية، استعاد نيوكاسل يونايتد توازنه بفوزه الكبير على ضيفه تشيلسي 4-1.
وعلى ملعب "سانت جيمس بارك"، أنهى الفريقان الـ45 دقيقة الأولى بهدف في كل شبكة، حيث تقدم أصحاب الأرض أولا في الدقيقة 13 عن طريق المهاجم السويدي الدولي ألكسندر أيزاك، ولكن النجم رحيم سترلينج نجح في إعادة تشيلسي للقاء بهدف التعادل بعدها بعشر دقائق.
الشوط الثاني شهد تفوقا كبيرا لنيوكاسل الذي نجح في التقدم من جديد في الدقيقة 60 بفضل قائده جمال لاسيليس.
لم يكد لاعبو تشيلسي يستفيقوا من صدمة الهدف الثاني، حتى تلقت شباكهم هدفا ثالثا بعدها بدقيقة، حمل توقيع البرازيلي جويلينتون.
وازدادت المهمة صعوبة على لاعبي تشيلسي بعد طرد ريس جيمس ببطاقتين صفراوين في الدقيقة 73، قبل أن يجهز عليهم الجناح الشاب أنتوني جوردون بهدف رابع في الدقيقة 83.
وتعد هذه هي الخسارة الأكبر التي يتجرعها "البلوز" هذا الموسم في كل البطولات، وهي الخسارة الخامسة لهم هذا الموسم في الدوري، كما واصلت كتيبة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الابتعاد عن درب الانتصارات للجولة الثانية على التوالي، بعد التعادل (4-4) أمام مانشستر سيتي قبل التوقف الدولي، ليتجمد رصيد الفريق عند 16 نقطة في المركز العاشر مؤقتا.
في الجهة المقابلة، استعاد نيوكاسل توازنه بعد الخسارة المفاجئة في الجولة الماضية قبل التوقف بثنائية أمام بورنموث، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس مؤقتا.
كما استعاد برايتون آند هوف ألبيون ذاكرة الانتصارات بعد 6 جولات، بفوزه خارج الديار على نوتنجهام فورست (2-3)، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع مؤقتا.
وهذه هي الخسارة الثانية لنوتنجهام في آخر 5 جولات، السادسة هذا الموسم، ليظل رصيد الفريق عند 13 نقطة في المركز الـ14 مؤقتا.
وواصل وست هام يونايتد استفاقته بانتصار ثان على التوالي، وهذه المرة على حساب مضيفه بيرنلي (1-2) بهدف قاتل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
وبهذه النتيجة يرفع الفريق اللندني رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع، بينما ما يزال بيرنلي قابعا في قاع الجدول بخسارة هي الحادية عشرة هذا الموسم، والسادسة على التوالي.
واستمر بورنموث في ابتعاده عن منطقة الخطر بفوزه في عقر داره على شيفيلد يونايتد (1-3)، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الـ16، بينما يحتل شيفيلد المركز الـ18 بخمس نقاط.
وفجر لوتون تاون مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على ضيفه كريستال بالاس (2-1)، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط يحتل بها المركز السابع عشر، مقابل 15 نقطة للبالاس الذي يأتي في المرتبة الثالث عشر.
الليجا
فقد برشلونة نقطتين ثمينتين في سباقه المحتدم على صدارة الليجا مع جيرونا وريال مدريد، بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله خارج قواعده أمام رايو فايكانو، في اللقاء الذي جمعهما أمس ضمن الجولة الرابعة عشرة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
وعلى ملعب "فاييكاس" في مدريد، وجد بطل الليجا نفسه في وضع حرج بعد أن تأخر في النتيجة بحلول الدقيقة 39 عن طريق أوناي لوبيز.
الرد الكاتالوني أتى في الأمتار الأخيرة من المباراة وتحديدا في الدقيقة 82 وبمساعدة النيران الصديقة بهدف المدافع الفرنسي فلوريان لوجون بالخطأ في مرماه.
وبتعادله الأول في الموسم، تتوقف استفاقة البلاوجرانا التي تحققت في آخر جولتين بانتصارين متتاليين، بعد خسارة "الكلاسيكو" في كتالونيا (1-2).
كما أن الفريق المدريدي واصل مسلسل "الصمود" أمام الكتيبة الكتالونية في الليجا للمباراة الخامسة على التوالي (3 تعادلات وانتصارين)، حيث أن آخر تفوق لبرشلونة على رايو على ملعبه يعود إلى تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، عندما انتصر (2-3).
واكتفى فريق المدرب تشافي هرنانديز بإضافة نقطة لرصيده الذي أصبح 31 يظل بها في المركز الثالث، ولكن الفارق مع منافسيه على الصدارة، جيرونا (34 نقطة)، وريال (32 نقطة)، أصبح مرشحا للزيادة، في حالة فوزهما على أثلتيك بلباو وقادش على الترتيب.
على الجانب الآخر، هذه هي المباراة الرابعة على التوالي التي لا يتذوق فيها رايو طعم النقاط الثلاث (3 تعادلات وخسارة)، وتحديدا منذ فوزه في الجولة العاشرة على لاس بالماس بهدف نظيف.
ورفع الفريق المدريدي رصيده إلى 19 نقطة يحتل بها المركز الثامن مؤقتا.
إلى ذلك، انتقد المدير الفني لنادي ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، جدول المباريات الحالي لكرة القدم الذي يتعين على الأندية والمنتخبات أن تتعايش معه، مؤكدا أنه "لا يمكن استدامته"، وأشار إلى أن الحل الوحيد هو تقليل "عدد المباريات" بحيث يكون هناك عدد أقل من الإصابات و"جودة" أكبر للمباريات.
وأكد في مؤتمر صحفي أمس عشية مواجهة قادش: "كل شيء سيكون جيدا إذا تم تقليل عدد المباريات، لأنه سيقلل من عدد الإصابات، وستزداد جودة المباريات. لقد شاهدت مباريات خلال هذه الاستراحة انتهت بنتيجة 8-0، ومباريات أخرى انتهت بنتيجة 14-0.. لا أعرف ما إذا كان هذا منطقيا".
وأضاف: "كما قلت في مناسبات أخرى، إنه جدول مباريات لا يمكن الإبقاء عليه، وعلى من يعده أن ينظر إلى ما يحدث. الآن لدينا هذه المشكلة، ولكن سيكون هناك كأس العالم للأندية ودوري الأبطال مع المزيد من المباريات. الحل الوحيد هو تقليص عدد المباريات، لكن يتعين على الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق.. ويمكن لاتحاد اللاعبين التحدث أيضا".
واستطرد: "حل المشكلة بسيط للغاية. ومن يستطيع أن يفعل ذلك هو لا ليجا ويويفا وفيفا؛ لكنهم يفعلون العكس. حتى يتم حل الأمر، سنواجه المزيد من المشكلات".
وأكد أنه لن يواجه المدربون أو اللاعبون مشكلة في خفض رواتبهم إذا لعبوا مباريات أقل.
وخسر أنشيلوتي خلال فترة التوقف الدولي خدمات اثنين من لاعبيه الأساسيين لشهرين أو لشهرين ونصف.
وسيغيب عن صفوف ريال مدريد كامافينجا بسبب إصابته بتمزق في الرباط الجانبي الخارجي للركبة اليمنى، وكذلك فينيسيوس بسبب تمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية في الساق اليسرى. وجاءت هاتان الإصابتان خلال مشاركة اللاعبين مع منتخبي بلادهما في التزامات دولية.
وصرح المدرب الإيطالي: "لقد تعرضنا لهذه الإصابات التي أضرت بنا قليلا، لكن الفريق جاهز ذهنيا بشكل جيد. لقد كنا تنافسيين دائما على الرغم من غياب ميليتاو وكورتوا وفينيسيوس وبيلينجهام.. نحن نسير بثقة العالم، ونأمل أن يتعافى المصابون قريبا".
وتابع: "ربما نفتقد شيئا ما فيما يتعلق بعدد اللاعبين، لكن لدينا ابراهيم دياز وقمنا بضم جونزالو ونيكو باز. لدي ثقة كبيرة في فريقي. لم يلعب فينيسيوس لمدة شهر وحققنا نتائج جيدة. بيلينجهام لم يلعب أيضا، بدا أن الفريق يعتمد عليه، وسجلنا خمسة أهداف أمام فالنسيا بدونه".
واستطرد: "فيما يتعلق بالغيابات في وسط الملعب، ليس هناك شك في الاعتماد على النمساوي ديفيد ألابا –الذي يلعب كقلب دفاع، وفي بعض الأحيان كظهير أيسر- كمحور دفاعي. سيعود سيبايوس، وسيساعدنا كثيرا، سيعود بيلينجهام، الذي يمكنه أيضا اللعب في وسط الملعب، ليست لدينا أي مشكلات".
ومن ناحية أخرى، أشاد أنشيلوتي بدور الإسباني ناتشو فرنانديز، القائد الأول لريال مدريد.
واختتم: "ليس من الضروري أن يكون القائد لاعبا أساسيا بلا جدال. يجب أن يكون قائدا، مثل ناتشو أو مارسيلو وسرجيو راموس، إنهم قادة بقدوتهم وجديتهم. ناتشو لاعب مثالي بمعنى أن تكون قائدا. أتحدث معه كل يوم وهو سعيد للغاية بدوره هذا الموسم".
البوندسليجا
استعاد باير ليفركوزن صدارة الدوري الألماني لكرة القدم من غريمه بايرن ميونيخ حامل اللقب بفوزه على مضيفه فيردر بريمن 3-0 أمس في المرحلة الثانية عشرة.
وافتتح ليفركوزن التسجيل بالنيران الصديقة بعد خطأ من لاعب الوسط البلجيكي أولفيييه ديمان الذي هز شباك فريقه بعد تسع دقائق من صافرة البداية، وأضاف الثاني عبر مدافعه الهولندي جيريمي فريمبونج (42)، قبل أن يؤمّن المدافع الدولي الإسباني أليكس جريمالدو النقاط الثلاث بتسجيله الهدف الثالث (76).
واحتفل ليفركوزن بافضل طريقة ممكنة بعيد ميلاد مدربه الإسباني شابي ألونسو الثاني والأربعين، حيث حقق فوزه الثامن توالياً في الدوري وتحديدا منذ تعادله مع بايرن ميونيخ 2-2 في المرحلة الرابعة، والـ13 تواليا في مختلف المسابقات.
كما لم يذق ليفركوزن الذي سيقابل بعد 5 أيام هاكن السويدي في الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، حيث يتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بعد أربع جولات، طعم الخسارة في 18 مباراة خاضها هذا الموسم في مختلف المسابقات، حيث حقق 17 فوزا مقابل تعادل واحد.
واعاد ليفركوزن الذي حافظ على سجله خالياً من الخسارة (11 فوزا مقابل تعادل) فارق النقطتين مع بايرن ميونيخ الفائز بصعوبة على كولن 1-0 أول من أمس الجمعة في افتتاح المرحلة، بعدما رفع رصيده في الصدارة إلى 34 نقطة، وبفارق كبير بلغ 10 نقاط عن شتوتغارت الثالث الذي لعب لاحقا أمام أينتراخت فرانكفورت.
وحافظ بوروسيا دورتموند وصيف الموسم الماضي على آماله بحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما قلب تأخره بهدفين أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ إلى فوز 4-2، ورفع رصيده إلى 24 نقطة متقدما بفارق نقطة عن لايبزج الخامس الخاسر أمام مضيفه فولفسبورغ 1-2.
وتعادل أونيون برلين مع أوغسبورغ 1-1، وفرايبورغ مع دارمشتات بالنتيجة ذاتها.
وتختتم منافسات المرحلة اليوم الأحد، بلقاءي هايدنهايم مع بوخوم، وهوفنهايم مع ماينتس.
سيري أ
حقق ساليرنيتانا صاحب المركز الأخير فوزه الأول هذا الموسم عندما قلب الطاولة على ضيفه لاتسيو وتغلب عليه 2-1 أمس، في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وكان لاتسيو البادئ بالتسجيل عبر قائده وهدافه الدولي تشيرو إيموبيلي في الدقيقة 43 من ركلة جزاء، لكن ساليرنيتانا أدرك التعادل مطلع الشوط الثاني بواسطة مهاجمه اليوناني غريغوريس كاستانوس (55)، قبل أن يمنحه لاعب الوسط المخضرم الدولي السابق أنتونيو كاندريفا هدف الفوز في الدقيقة 66 اثر تمريرة من كاستانوس.
ولعب كاندريفا خمسة مواسم مع لاتسيو (2011-2016)، قبل الانتقال الى إنتر (2016-2020) وسمبدوريا (2020-2022) ومنه إلى ساليرنيتانا صيف 2022، علما أنه دافع في بداية مسيرته عن ألوان أودينيزي وليفورنو ويوفنتوس وبارما وتشيزينا.
وتنفس ساليرنيتانا الذي يشرف على تدريبه المهاجم الدولي السابق فيليبو إنزاغي منذ مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي خلفا للبرتغالي باولو سوزا، الصعداء وحقق انتصاره الاول بعد خمسة تعادلات وسبع هزائم رافعا رصيده الى ثماني نقاط في المركز الاخير بفارق نقطتين فقط عن المركز السابع عشر الذي يُبقي صاحبه في الدرجة الأولى.
في المقابل، واصل لاتسيو، وصيف بطل الموسم الماضي، نتائجه المخيبة في الآونة الأخيرة ومُني بخسارته الثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، فتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز العاشر.
كما هي الخسارة الخامسة للاتسيو المهدد بالتراجع إلى المركز الرابع عشر، في سبع مباريات خارج قواعده في الدوري حتى الآن.
وعكَّر ساليرنيتانا استعدادات رجال المدرب ماوريتسيو ساري لاستضافة سلتيك الأسكتلندي بعد غد الثلاثاء، حيث يسعون إلى تحقيق الفوز لتعزيز حظوظه في حجز احدى بطاقتي المجموعة الخامسة الى الدور ثمن النهائي.
ويحتل لاتسيو المركز الثاني برصيد سبع نقاط بفارق نقطة واحدة خلف أتلتيكو مدريد الاسباني المتصدر وبالفارق ذاته امام فينورد الهولندي الثالث.
ويلعب لاحقاً أتالانتا مع نابولي حامل اللقب، وميلان مع فيورنتينا.
وتستكمل المرحلة اليوم بلقاءات كالياري مع مونتسا، وإمبولي مع ساسوولو، وفروزينوني مع جنوا، وروما مع أودينيزي، ويوفنتوس مع إنتر، على أن تختتم غدا الإثنين بلقاءي فيرونا مع ليتشي، وبولونيا مع تورينو. -(وكالات)

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