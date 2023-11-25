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الحمود: الاحتراف السليم يضع السائقين على عتبة السباقات الإقليمية

11/25/2023 2:27:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب ‏






عمان- أعرب الملاح الأردني عطا الحمود، عن سعادته بتحقيق لقب بطولة الشرق الأوسط للملاحين للمرة الأولى في مسيرته العام ‏الحالي، مؤكدا أن ما ‏حققه هو إنجاز تاريخي، في ظل منافسة قوية شهدتها البطولة من قبل أبطال الراليات الإقليمية.‏
وشارك الحمود كملاح إلى جانب أبطال مختلفين أصحاب تاريخ عريق في في الراليات، حيث لعب دور الملاح للسائق العُماني عبد الله الرواحي الذي نال لقب بطولة الشرق الأوسط ‏‏للسائقين، مناصفة مع السائق القطري ناصر العطية.‏
وقال الحمود لـ"الغد": "أود توجيه رسالة مهمة للسائقين الواعدين أو الناشئين الذين يشقون طريقهم في رياضة السيارات.. عليهم خوض التجارب كافة، والاحتراف بشكل سليم، كي يتمكنوا من وضع خطواتهم الأولى على عتبة السباقات الإقليمية".
وأضاف: "كما ‏‏يعرف الجميع، فإن المتسابقين الأردنيين، أصبحوا يشكلون قوة ضاربة في المنطقة، ومنهم من انطلق نحو العالمية من بوابة رياضة ‏‏السيارات الأردنية، وهذا الأمر يجب أن يحفز السائقين الواعدين، لاكتساب مزيد من الخبرات، والتعلم في كل دقيقة. بعد هذه السنوات الطويلة، ما زلت أتعلم وأكتسب خبرات في المحيط الواسع لرياضة السيارات".‏
‏وتابع الحمود: "خضت تجارب عديدة في بطولة العالم للدراجات النارية الصحراوية، وشاركت في أهم بطولات الرالي المحلية ‏‏والعالمية، وأمارس رياضة الدراجات الهوائية للحفاظ على لياقتي البدنية، وبسبب سمعتي الطيبة، يقع اختياري للعب دور الملاح ‏‏لمتسابقين عرب، أنا هنا ألعب دورا مهما من خلال مشاركاتي الخارجية، للحفاظ على التواجد الأردني على منصة الأبطال".‏
‏واستعرض الحمود أهم نتائجه، قائلا: "تسلحت بالعزيمة والقوة من أجل توسيع آفاقي والبحث عن بدائل ‏تمكنني من ‏تحقيق مزيد من الإنجازات في عالم الراليات، وحققت إلى جانب العُماني عبد الرواحي في العام 2019، لقب بطولة الأردن ‏للراليات ‏للسائقين والملاحين، وفي العام ذاته، فزنا لأول مرة بلقب بطولة عُمان للراليات، كما نلت العام 2022 لقب الفئة تي 4 للملاحين في‎ بطولة ‏السعودية، إلى جانب السائق السعودي سعيد الموري، وشاركنا في راليات جدة والقصيم وعسير، وهو إنجاز كبير، وكانت ‏‏التجربة فريدة من نوعها في الراليات، كما شاركنا في رالي حائل الدولي العام الحالي".‏
وأردف: "في الراليات المحلية، حققت لقب بطولة ‏الأردن للملاحين ‏‎5‎‏ مرات الأعوام 2003 و2010 و2019 و2020،‎2023 ‎‏، ونلت لقب ‏رالي باها الأردن عن فئة الدراجات النارية العام ‏‏2018 في النسخة التجريبية". ‏

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