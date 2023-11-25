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الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل ينتصر برباعية على ضيفه تشلسي

11/25/2023 2:27:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استعاد نيوكاسل توازنه بعد خسارتين، أمام دورتموند في دوري أبطال أوروبا ثم بورنموث في الدوري المحلي وحقق فوزاً كبيراً وقوياً على ضيفه تشلسي بأربعة أهداف مقابل هدف السبت ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وافتتح أليكسندر إيساك التسجيل لنيوكاسل في الدقيقة 13 قبل أن يتعادل رحيم سترلينغ لتشلسي في الدقيقة 23، وانتهى الشوط الأول بالتعادل (1-1).

وفي الشوط الثاني تألق أصحاب الأرض وشددوا من ضغطهم على الفريق اللندني وتمكن جمال لاسيليس من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 60 قبل أن يضيف جولنتون الهدف الثالث في الدقيقة 61 وفي الدقيقة 83 أحرز أنتوني جوردون المتألق هذا الموسم الهدف الرابع لنيوكاسل.

وشهدت المباراة طرد مدافع تشلسي رييس جاميس في الدقيقة 73.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس فيما تواصلت معاناة تشلسي وتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز العاشر.

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