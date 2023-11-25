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المسرح السياسي يجذب اهتمام الشارع الرياضي بعيدا عن المباريات

11/25/2023 2:27:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – تسبب العدوان الغاشم الذي تشنه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة في الضفة الغربية منذ نحو 46 يوما، إلى تراجع اهتمامات الشارع الرياضي المحلي في المتابعة الرياضية لمباريات فرقهم المفضلة في الدوريات الأوروبية الكبرى، وكذلك شتى التظاهرات الرياضية المحلية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.
ويحرص الكثير من المواطنين على التسمر خلف شاشات التلفاز، لمتابعة آخر التطورات حول الأحداث التي يشهدها قطاع غزة جراء تواصل آلة الحرب الإسرائيلية الغاشمة، فيما ينشغل آخرون في الخروج إلى الشارع للمشاركة في المظاهرات السلمية التضامنية التي تشهدها شوارع المملكة في مختلف المحافظات، تعبيرا عن حجم الدعم والتضامن مع الفلسطينيين، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المستمر على المدنيين والأطفال، والذي أفضى حتى الآن إلى ارتقاء أكثر من 13 ألف شهيد وأكثر من 30 ألف مصاب ونحو 6 آلاف مفقود.
وتسببت الأحداث الحالية في تراجع أعداد مرتادي المقاهي لحضور مباريات فرقهم في الدوريات الأوروبية ضمن أمسيات كروية، كانت تمثل عائدا جيدا لأصحاب المقاهي، حيث يقول صلاح السيد، مالك أحد المقاهي في منطقة عمان الشرقية لـ"الغد": "يعتصر الألم قلوبنا على ما يعانيه أهلنا في قطاع غزة يوميا من ويلات الحرب، لقد تأثرت عائداتنا وتراجع أعداد مرتادي المقاهي، رغم أن هناك العديد من المباريات القوية التي أقيمت مؤخرا وكانت تشكل فرصة لنا من أجل تعويض حالة الفتور التي نعانيها في أيام سابقة من الموسم"، مؤكدا أن شاشات المقاهي أصبحت مسرحا لمتابعة الأحداث السياسية ومتابعة تطورات الحرب على أهلنا في غزة".
وتقول اختصاصية علم النفس سمر سفاريني في حديثها الخاص لـ"الغد": "هناك تراجع ملحوظ على متابعة المهتمين بالرياضة سواء في حضور المباريات وجاهيا أو حتى بمشاهدتها عبر شاشات القنوات الرياضية؛ وذلك نتيجة الأحداث الدامية في غزة، فقد تحول انتباه الناس واهتمامهم بشكل كلي في الآونة الأخيرة نحو متابعة تطورات الحرب وتأثيراتها الإنسانية والسياسية المرتبطة فيها، وأصبحت الرياضة شيئا ثانويا لمعظم المهتمين بمتابعتها على اعتبارها وسيلة للترفيه؛ حيث لا وقت للتسلية والأرواح تزهق والدماء تسيل".
وتابعت: "إن الأحداث الجارية في غزة طغت على الرأي العام واحتلت الأولوية الأهم بالنسبة للجمهور، فالبعض يشارك في النقاشات والتعبير عن آرائهم في مجالسهم الرياضية؛ والبعض الآخر يتضامن ويبحث عن وسائل لدعم المتضررين؛ فيما هناك آخرون تأثرت ممارسة حياتهم الطبيعية وأثرت الحرب ومتابعة الأخبار الدامية على تأدية وظائفهم ولجأوا إلى الحزن والإكتئاب وعدم الرغبة في عيش حياة سوية، وحملوا على عاتقهم هموم الحرب ووجع الضحايا، معتبرين أن النوم والطعام والفرح وتأدية الأعمال اليومية جرم وخيانة في حق أهل غزة".
من جانبه، يقول مأمون عميرة أحد العاملين في مركز لتدريب اللياقة البدنية: "حرب الإبادة الوحشية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة، حولت إيقاع تدريباتنا في الجيم من الموسيقى الأجنبية الحماسية إلى الأغاني الوطنية الداعمة لصمود الفلسطينيين، كما تتصدر النشرات الإخبارية للقنوات الإعلامية حول رصدها للأحداث الدائرة في قطاع غزة، المشهد في تدريبات العديد من مرتادي مركز تدريب اللياقة البدنية، وفي حال تزامن وجودهم في الجيم مع كلمة للناطق بإسم كتائب القسام أبو عبيدة، فإن الصمت يطبق على صالة التدريب للاستماع إلى كلمته، غير آبهين بمدى حاجتهم إلى إعادة عملية الإحماء بشكل جزئي لمواصلة التدريب، خوفا من تعرضهم للإصابة، خصوصا عند حمل الأوزان الثقيلة".
وفيما يتعلق بتأثيرات الحرب تجاه الرياضيين، يقول لاعب المنتخب الوطني للجمباز أحمد أبو السعود: "خطوات متثاقلة نحو التدريب وحالة نفسية صعبة نعانيها نحن الرياضيين أسوة بالجماهير، الجرح كبير والمصاب جلل، هكذا هو حالنا اليوم، لا نملك لأهلنا في غزة إلا الدعاء، ومع ذلك نحاول دوما استثمار الميدان الرياضي لتوجيه رسائل الدعم والتضامن، وكشف التزييف وإيقاف محاولات الكيان الصهيوني نحو تغيير الحقيقة".
وربما يكون المشهد الحالي في منصات التواصل الإجتماعي بأشكالها المختلفة غير مألوف للكثيرين، بعدما غابت المناكفات أيضا بين الجماهير، والتي كانت تسبق إنطلاقة المباريات المحلية والأوروبية أو تلك التي تبدأ مع صافرة نهاية المباراة، فأصبحت الأحداث الدائرة في طليعة اهتمامات الشارع الرياضي، وتحولت "المدونات" إلى رسائل دعم لصمود الفلسطينيين ودحض الروايات الإسرائيلية وإظهار الحقيقة.
ويرى مراقبون، أن تراجع اهتمام الشارع الرياضي بمتابعة المباريات نتيجة المجازر المروعة التي ترتكبها اسرائيل، يدفع كثيرون لتكثيف متابعتهم لأحداث الحرب على غزة، بعيدا عن اهتماماتهم المعتادة في متابعة المباريات والترويح عن أنفسهم، مؤكدين أن الكثير منهم يشعر بالخجل لعروبته حال قرر الترفيه عن نفسه، وتناسي المذابح وحرب الإبادة الجماعية الممنهجة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الأهل في قطاع غزة.

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