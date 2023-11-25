خبير إيرلندي يحاضر في الاتحاد.. الرمثا يجتهد لرفع العقوبة.. أبو عبيد يحتفي بالأولمبي

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

خبير إيرلندي يحاضر في اتحاد كرة القدم

أشرف خبير كروي إيرلندي، على محاضرتين في اتحاد كرة القدم، استهدفت المحاضرين الأردنيين من الحاصلين على دورات تدريبية في فئة "البرو والأولى"، بحضور المدير الفني لاتحاد الكرة الهولندي أليكس جيتزي.

المحاضرتان اللتان عقدتا يومي الخميس وأمس السبت بإشراف الخبير الإيرلندي، هدفتا إلى التعرف على آلية تطوير المناهج التدريبية.

وشارك في المحاضرتين، مدربون ومحاضرون أردنيون معروفون أمثال وليد فطافطة وديان صالح وإسلام ذيابات وعصام التلي وغيرهم من المحاضرين.

الرمثا يجتهد لرفع عقوبة المنع من التسجيل

تفيد المعلومات أن نادي الرمثا، بدأ يجتهد بشكل ملحوظ، في محاولة لرفع عقوبة منعه من تسجيل لاعبين، بسبب الشكاوى المترتبة عليه، وبالتالي العمل على تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ووفق المعلومات فإن إدارة الرمثا تدرس عددا من الخيارات، لتوفير مبالغ مالية كبيرة، تساعد في سداد ديون النادي وشكاوى اللاعبين، بانتظار مواصلة الجهود أملا في تحقيق الهدف المنشود.

لاعبو "الأولمبي" يشيدون بأبو عبيد

اشاد لاعبو المنتخب الوطني الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم، برئيس نادي الحسين إربد وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عامر ابو عبيد، لحرصه على تكريمهم والاحتفال بهم، خلال تواجدهم في المعسكر التدريبي الذي اقيم في السعودية، وأختتم الاربعاء الماضي.

وحرص أبو عبيد على زيارة المنتخب في الفندق بمدينة الخبر السعودية، حيث حاضر باللاعبين وعزز ثقتهم بأنفسهم، متمنيا لهم التوفيق في المشاركات المقبلة، قبل أن يقدم لهم مكافأة مالية، ومن ثم دعوتهم في اليوم التالي على حفل "مناسف".

اللاعبون اعتبروا أن مثل هذه المبادرات اللطيفة، من شأنها اثراء المعنويات وتعزيزها، بما يخدم المصلحة العامة للمنتخبات الوطنية.

سعادة يبدأ مراحل التعافي من الإصابة

بدأ اللاعب الأردني المحترف في فريق الخور القطري (درجة أولى) إبراهيم سعادة، بالتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة لفريقه أمام العربي القطري، والمتمثلة بقطع نصفي في رباط الكاحل، ما ابعده عن المنافسات في المرحلة الماضية.

سعادة عاد أمس إلى تدريبات فريق الخور، بانتظار الانخراط يوم الأربعاء المقبل بالتدريبات الجماعية.

الاتحاد تحت الضغط.. واقتراح بخلوة

كشفت مصادر في اتحاد كرة القدم، أن الاتحاد يتعرض حاليا لضغط غير مسبوق، خاصة من الجماهير، نتيجة ما حل بالمنتخب الوطني الأول من انتكاسات، حملها الكثيرون للاتحاد، نتيجة تغييرات في الأجهزة الفنية بأوقات غير مناسبة، وغياب المستشارين الفنيين الفاعلين، ما تسبب في نتائج محبطة في المباريات الرسمية والودية.

ويتوقع البعض أن يلجأ اتحاد الكرة إلى خلوة جديدة لاتخاذ قرارات تتعلق بآلية تصحيح المسار، ومناقشة ما يجري مع خبراء في الكرة الأردنية، علما أن الاتحاد لم يعلن عن مثل هذه الإجراءات والخطوات رسميا.

كما أن الاتحاد يسعى لمعالجة تداعيات اخفاقات المنتخب الأول، حيث تم عقد لقاء مع المدير الفني للمنتخب الأول الحسين عموتة، ومناقشة ما يحدث مع المنتخب، وضرورة اتخاذ خطوات تصحيحية، ربما تبدأ باستقطاب مدرب محلي، للانضمام إلى صفوف المنتخب.

اللحام يغادر المستشفى منتشيا بحب الناس

غادر المدرب الوطني بلال اللحام المستشفى، بعد خضوعه لعمليتين في عمان، هدفتا إلى معالجة حالة "الدسك" التي عانى منها في الفترة الماضية، وتحديدا خلال تواجده في السعودية مسؤولا فنيا في نادي العدالة السعودي.

اللحام لم يكن فقط سعيدا بنجاح العملية، بل أن السعادة الأكبر كانت بالكم الكبير من الزيارات والاتصالات التي انهالت عليه للاطمئنان على صحته، من جانب الوسط الرياضي المحلي من مدربين ولاعبين وإدارات أندية، إلى جانب المدربين السعوديين وإداراة أندية في السعودية، ما كان له أطيب الأثر في نفس المدرب.

مدرب معروف يضرب "كفا بكف" بعد تلقيه عرضا تدريبيا

مدرب محلي معروف، ويعتبر من أفضل نجوم الكرة الأردنية في السابق، كشف عن تلقيه قبل أشهرعرضا غريبا ومضحكا في نفس الوقت، ، لتدريب أحد أندية الدرجة الثانية.

العرض يتمثل في محاولة النادي استقطاب المدرب للعمل "ببلاش" ومن دون مقابل وفق ما أظهرته بنود العقد.

وفي التفاصيل، فإن العقد يوصي بالتعاقد مع المدرب لمدة ثلاثة أشهر، بحيث يحصل على راتب شهري (مبلغ متواضع)، ولكن هذا الراتب يكون مشروطا بصعود الفريق للدرجة الأولى، وفي حال لم يصعد فإنه لن يحصل على دينار واحد.. أي أن الرواتب مشروطة بانتهاء المهمة، وفي حال لم ينجح الفريق فإن المدرب سيخرج من دون الحصول على دينار واحد.. طبعا المدرب رفض العرض وراح يضرب كف بكف على ما وصلت إليه الكرة الأردنية.

كواليس النجوم

. إدارة النادي الفيصلي، وجهت الشكر والتقدير للسفارة الأردنية في أوزبكستان، على جهودها في استقبال بعثة فريق النادي لكرة القدم، والحرص على الاطمئنان على أحوال الفريق، والعمل على تذليل الصعوبات.. الفيصلي يلتقي ناساف الأوزبكي غدا بدوري أبطال آسيا.

. طريقة إعلان اتحاد الكرة في مناسبتين منفصلتين عن إلغاء منتخبي هونغ كونغ وإيران حضورهما إلى عمان لملاقاة منتخبنا للسيدات وديا، أثار انتقادات البعض، على اعتبار أن طريقة الاعلان ربما يكون فيها نوع من العتب على الأردن.. الخبران المنفصلان لاتحاد الكرة، جاء فيهما أن منتخبي هونغ كونغ وإيران اعتذرا عن الحضور إلى عمان لخوض مباريات ودية، بسبب الظروف الراهنة والأوضاع في غزة.. المنتقدون لهذا الإعلان اشاروا إلى أن الأولى باتحاد الكرة أن يكون هو من يعتذر عن خوض مباريات ودية في عمان تضامنا مع غزة، وليس صياغة الخبر على أن إيران وهونغ كونغ هما من اعتذرا عن الحضور.. المنتقدون أكدوا أن الأردن هو الأكثر تضامنا ووقوفا إلى جانب الأهل في غزة، ولكن طريقة كتابة الخبر والإعلان بهذه الطريقة حمل مثل هذه الملاحظات التي يجب أن تكون أكثر دقة، في ظل أن كل كلمة محسوبة على الأردن في هذه المرحلة.. أحد المنتقدين أشار إلى أن الخبران كانا يفترض أن يحملا عنوانا واحدا وهو إلغاء المباريات الودية دون الإشارة إلى أن هونغ كونغ وإيران هما من اعتذرا بسبب أوضاع المنطقة وغزة، فيما نحن لا نمانع في اللعب.

. الأيام القليلة الماضية، شهدت ارتفاعا في نسبة اللاعبين والمدربين الملوحين بشكاوى جديدة ضد أنديتهم، بسبب تأخر المستحقات المالية.

. عقد المستشار الفني في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم نهاد صوقار، والذي ينتهي بنهاية الشهر المقبل، من دون معرفة فيما إذا كان الخبير الأردني سيجدد عقده أم لا.. صوقار وبحسب أراء الكثيرين من الممكن الاستفادة من خبراته في اتحاد الكرة، في ظل التراجع الكبير والملحوظ في منظومة العمل في المنتخبات الوطنية.

. لاعبة المنتخب الوطني لكرة القدم سارة أبو صباح المحترفة في يونيون برلين الالماني، تعود إلى عمان يوم غد، للالتحاق بتدريبات المنتخب الوطني للسيدات الذي بدأ معسكرا تدريبيا مغلقا.

. أسهم مدرب فريق معان لكرة القدم أمجد او طعيمة، بدأت بالصعود التدريجي في ظل لمساته الواضحة على أداء الفريق في دوري المحترفين، رغم العوائق والصعوبات التي تواجهه.. أبو طعيمة الذي فاز على سحاب الخميس الماضي، ليس مطالبا بالفوز على فرق المقدمة، بل المطلوب منه تحقيق نتائج جيدة أمام الفرق التي تنافسه على الثبات بدوري المحترفين، بحثا عن تحقيق هدف الثبات.







