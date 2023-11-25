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التفاؤل والثقة سلاح منتخب التايكواندو في رحلة مانشستر

11/25/2023 2:26:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان - يعيش لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو حالة من الثقة بالنفس الممزوجة بالتفاؤل، قبل ساعات قليل من المغادرة إلى إنجلترا للمشاركة في الجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى "جائزة مانشستر" (عيار 10 نجمات)، التي يطمح خلالها نجوم المنتخب إلى تحقيق نتائج تليق بسمعة التايكواندو الأردنية.
ويبحث منتخب التايكواندو، عن تأهيل أكبر عدد من اللاعبين إلى أولمبياد باريس 2024، حيث يملك أكثر من لاعب فرصا كبيرة للتأهل، في إنجاز منتظر للأردن.
ويعيش اللاعبون الأردنيون حالة من التفاؤل والثقة، بحثا عن تحقيق نتائج لافتة، تؤهل أكبر عدد منهم لأولمبياد باريس، وهو ما يخطط له اتحاد التايكواندو المعروف بعمله المؤسسي الدقيق الذي ساهم في تحقيق الكثير من الإنجازات على مختلف الصعد.
وعقب نهاية منافسات جائزة مانشستر، ستتضح الصورة حول المتأهلين للأولمبياد، في مشهد قد يتزين بالحضور الأردني اللافت.
كما أن التصفيات القارية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 التي ستقام في شهر آذار (مارس) في الصين العام المقبل، ستتيح الفرصة أمام اللاعبين لتحقيق نقاط تؤهلهم للأولمبياد.
وتختلف لوائح "جائزة مانشستر" عن باقي الجولات، حيث يشارك فيها أول 16 لاعبا مصنفين في أوزانهم، في حين أن جولات روما وفرنسا والصين يشارك فيها أول 23 مصنفين في أوزانهم.
وسيغادر المنتخب الوطني يوم غد، إلى إنجلترا للمشاركة في جائزة مانشستر ويضم وفد المنتخب الذي يترأسه حازم نعيمات نائب رئيس اتحاد التايكواندو كلا من: فارس العساف المدير الفني للمنتخبات الوطنية والمدرب محمد البخيت والممرن يزن الصادق واللاعبين جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم)، وزيد مصطفى وزيد الحلواني (وزن تحت 68 كغم)، وصالح الشرباتي (وزن تحت 80) كغم.
وسيقوم المنتخب الوطني بالتدريب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين استعدادا للبطولة وسيقوم بعملية التوزين يوم الجمعة، وسيدخل المنتخب الوطني منافسات البطولة يومي السبت والأحد المقبلين. وقال الناطق الاعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لـ "الغد": "الأردن على أعتاب حدث تاريخي في التايكواندو على مر العصور في الأولمبياد، نحن بانتظار تسجيل أول حدث قياسي على المستويات كافة، حيث إن بقاء لاعبي المنتخب الوطني للتايكواندو ضمن المراكز الستة الأوائل في التصنيف الأولمبي بعد "جائزة مانشستر"، يمنحهم التأهل المباشر لأولمبياد باريس 2024، في أول إنجاز عربي مميز، حيث لم يسبق وأن تأهل أكثر من لاعب في الأولمبياد، نحن نراهن على أقل تقدير تأهل 4 لاعبين ، كما أن التصفيات القارية في الصين ستتيح الفرصة أمام اللاعبين لتعزيز مراكزهم في التصنيف الأولمبي استعدادا لتأهلهم لأولمبياد باريس 2024".
وأكد المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف لـ"الغد"، أن ‏منافسات "‏جائزة ‏‏مانشيستر" ستشكل علامة فارقة للاعبين لمعرفة المتأهلين منهم لأولمبياد باريس‎، وما ‏نسعى إليه هو البقاء ضمن ‏المراكز الـ6 الأوائل ‏‏في التصنيفين الأولمبي والعالمي‎، وحسب تقديري سيتمكن 3 أو4 لاعبين من التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وفي حال تحقق ذلك فهو بحد ذاته إنجاز ‏سيكون ‏‏للمرة الأولى في تاريخ التايكواندو الأردنية، وهذا يدفعنا إلى مواصلة العمل والاجتهاد، بحثا عن تحقيق هذا الهدف.

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