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الفيصلي ينهي تحضيراته لمواجهة ناساف بـأبطال آسيا

11/25/2023 2:26:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – يضع المدير الفني لفريق الفيصلي أحمد هايل، اليوم الرتوش الأخيرة على التشكيلة الأساسية القادرة على تنفيذ وتطبيق الرؤية الفنية، وأسلوب اللعب الذي سينتهجه "الأزرق"، في المواجهة الصعبة والمصيرية أمام فريق ناساف الأوزبكي يوم غد الاثنين على ملعب الأخير، في إطار منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
ويتصدر فريق الشارقة الإماراتي ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، فيما يحتل ناساف المركز الثاني وبرصيده 7 نقاط، مقابل 4 نقاط لفريق السد في المركز الثالث، والفيصلي في المركز الرابع وبرصيده 3 نقاط.
ويخوض الفيصلي مساء اليوم تدريبا نهائيا على ملعب المباراة، وسط معنويات مرتفعة، واصرارا على تحقيق المطلوب والتمسك بحظوظه بالمنافسة على آمال التأهل في مشاركته التاريخية الأولى بالبطولة، حيث تنص تعليمات البطولة على تأهل الفرق الحاصلة على المركز الأول في المجموعات الـ 10، إلى جانب أفضل 3 فرق حاصلة على المركز الثاني في كل منطقة.
ويدرك المدرب هايل ولاعبوه صعوبة المباراة أمام فريق يتسلح بعاملي الأرض والجمهور، حيث حرص الفريق التغلب على مشقة السفر الطويلة إلى أوزبكستان والتأقلم مع الأجواء والظروف بحثا عن نتيجة إيجابية، ورد الاعتبار أمام الفريق الأوزبكي الذي فاز في مباراة الفريقين بمرحلة الذهاب في عمان.
واظهرت الجرعات التدريبية التي خاضها الفيصلي منذ وصولها أول من أمس، جاهزية كافة اللاعبين فنيا وبدنيا، بما فيهم الحارس اللبناني مهدي خليل، حيث عمل المدرب هايل على زيادة الانسجام بين اللاعبين خصوصا بعد انتظام لاعبي المنتخبين الأول والأولمبي بالتدريبات منذ يوم الخميس الماضي.
وحرص هايل على متابعة مباريات فريق ناساف في الفترة الماضية، ومراقبة نقاط القوة والضعف لديه، وشرح أسلوب وطريقة لعب الفريق أمام اللاعبين.
ويملك الجهاز الفني خيارات متنوعة في الجانبين الدفاعي والهجومي بتواجد 23 لاعبا هم: مهدي خليل، نور بني عطية، محمد العمواسي، محمد كلوب، إحسان حداد، أنس بني ياسين، مهند خير الله، حسام أبو الذهب، براء مرعي، سالم العجالين، ناثان مافيلا، عبيدة السمارنة، خالد زكريا، نزار الرشدان، حاتم الروشدي، يوسف أبو جلبوش، قصي المنصوري، أمين الشناينة، أحمد أبو شعيرة، أدهم الرفاعي، عارف الحاج، رزق بني هاني، رفيق الكامرجي.
إلى ذلك يعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، ومن ثم عقد المؤتمر الصحفي الذي سيتحدث خلاله مدربا الفريقين عن تحضيراتهما وتطلعاتهما في المباراة.
أفضلية ناساف
ويميل تاريخ مواجهات الأندية الأردنية مع فريق ناساف، لصالح الفريق الأوزبكي، حيث لعب الفيصلي أمامه لأول مرة عام 2011 في ثمن نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، وخسرها 1-2، حيث أحرز الهدف الوحيد اللاعب أنس حجي، وفي نفس النسخة، أقصى ناساف نظيره الوحدات من المربع الذهبي بعد الفوز عليه ذهابا 1-0، وتعادلا إيابا 1-1.
وفي 2018، تجددت المواجهة بين الفيصلي وناساف في الدور المؤهل لدوري أبطال آسيا، وفيها خسر الفيصلي 1-5، وسجل هدف الفيصلي محترفه ألبا ميها، وفي آخر مواجهات الفريقين، والتي جرت في عمان خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، خطف فريق ناساف الفوز بهدف في الوقت بدل الضائع.

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