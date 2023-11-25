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قرعة ظالمة تضع ناشئي اليد في المركز التاسع عربيا

11/25/2023 2:26:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد- جاءت المحصلة النهائية لمشاركة المنتخب الوطني في البطولة العربية للناشئين، والتي اختتمت أول من أمس، بتحقيق فوزين وتلقي ثلاث خسائر، ما جعله يتحصل على المركز التاسع على سلم الترتيب العام، وهو طبعا مركز لا يتناسب ولا يتوافق مع المستوى الفني الذي قدمه المنتخب في مبارياته كافة، حيث كان من المفترض أن يتخطى المنتخب الوطني دور المجموعات بالحصول إلى أحد المركزين الأول أو الثاني على أقل تقدير، أو حتى الحصول على المركز الثالث، الذي يؤهله إلى تخطي هذا الدور حسب ما أشارت إليه تعليمات البطولة، التي منحت فرق المجموعتين الأول والثانية تأهل ثلاثة فرق من أصل أربعة (الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني، وأفضل فريقين حاصلين على المركز الثالث في المجموعات الثلاث، كون المجموعة الثالثة تواجدت فيها فرق منتخبات فقط.
في التفاصيل الفنية لمشاركة المنتخب الوطني في هذه البطولة، فقد خاض الفريق المنافسات ضمن المجموعة الأولى، التي تواجدت فيها منتخبات الكويت والجزائر (أ) والسععودية (ب)، واستهل المنتخب الوطني مشواره بالخسارة أمام المنتخب الكويتي بنتيجة 22-27، وخسر المباراة الثانية أمام المنتخب الجزائري (أ) بنتيجة 21-28، ثم خسر مباراته الثالثة أمام المنتخب السعودي (ب) بنتيجة 26-32، وبهذه النتائج جاء المنتخب الوطني بالمركز الرابع، فيما تصدر المنتخب الكويتي فرق المجموعة، وحل المنتخب الجزائري (ب) بالمركز الثاني، ثم جاء المنتخب السعودي (ب) بالمركز الثالث.
وخاض المنتخب الوطني، لقاءات تحديد المركز 9-11، ليحقق فوزين على المنتخب العراقي بنتيجة 31-27، وبالنتيجة ذاتها على المنتخب المغربي، ليحل المنتخب بالمركز التاسع، وجاء بعده بالمركز العاشر المنتخب العراقي، وبالمركز الحادي عشر والأخير جاء المنتخب المغربي.
وسجل المنتخب الوطني في مبارياته الخمس 131 هدفا، ودخل مرماه 141 هدفا، في الوقت الذي حصل فيه لاعب المنتخب الوطني أحمد سمير على جائزة أفضل لاعب في مباراتين أمام منتخبي العراق والمغرب.
في الترتيب العام، حصل المنتخب التونسي على المركز الأول، وجاء المنتخب السعودي بالمركز الثاني، ثم حل المنتخب الكويتي بالمركز الثالث، وجاء بعده بالمركز الرابع المنتخب الجزائري (أ)، تلاه بالمركز الخامس المنتخب التونسي (ب)، ثم حل المنتخب السعودي (ب) بالمركز السادس، وبالمركز السابع جاء المنتخب الليبي، وتلاه بالمركز الثامن المنتخب الجزائري (ب)، ثم بالمركز التاسع المنتخب الوطني، وبالمركز العاشر المنتخب العراقي، وبالمركز الحادي عشر والأخير جاء المنتخب المغربي.
قرعة ظالمة
وصف المهتمون والمتابعون لمنافسات البطولة، القرعة والتعليمات التي لجأ إليها الاتحاد العربي بـ"الظالمة"، بعد أن تعمد الاتحاد العربي تصنيف منتخبات السعودية (أ) وتونس (أ) والكويت بالمستوى الأول، من دون أن يستند إلى تعليمات تجيز له ذلك، حيث كان يفترض أن تجري القرعة بالنظام المفتوح مع منح المنتخب التونسي حق اختيار المجموعة كونه البلد المنظم لهذه البطولة.
القرعة أبعدت أجواء المنافسة الحقيقة عن أغلب مباريات دور المجموعات، وظهر واضحا الفارق الفني في المستويات بين الفرق، في الوقت الذي أكد فيه المتابعون، أن البطولة فقدت شرعيتها الرسمية بإشراك أكثر من منتخب من بلد واحد، حيث أكدت لقاءات الدور ربع النهائي هذا "الفقدان" بعد النتائج التي آلت إليها المباريات التي جمعت بين السعودية (أ وب) وانتهت 33-22، وتونس (أ وب) وانتهت 26-11، والجزائر (أ وب) وانتهت 39-10، حيث وصف المستوى الفني لهذه المباريات بأنه أقل من إجراء تدريب.
ويذكر أن تشكيلة المنتخب الوطني التي شاركت في هذه البطولة، والتي قادها المدير الفني مهند المنسي ومساعده صدام أبو رمان، ضمت كلا من اللاعبين: تامر الظواهره، أحمد سمير، يحيى قنب، أحمد رائد، جاد الحق محمد، فريد طبيله، محمد الظواهره، زياد عبيدات، سادن العطابي، محمد حجازي، عبد الرحمن ابو قاعود، أحمد فريد، ليث طريف، أسامة محمد، صهيب عنانزة، محمد الصبيحي، عبد الرحمن أبو بكر، حسين الجبالي.

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