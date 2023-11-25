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البس أول مدرب أردني يسعى للتحليق في سماء الطائرة الليبية

11/25/2023 2:26:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - يستعد المدرب الوطني للكرة الطائرة ماجد البس للتوقيع على عقد تدريبي، لقيادة فريق الجزيرة زوارة الليبي خلال الموسم الحالي، كأول مدرب أردني يدرب في ليبيا، وثاني مدرب يحترف خارج الأردن، بعد مدرب المنتخب الوطني إسماعيل توفيق، الذي سبق له وأن درب في سلطنة عُمان.
ويعبتر“البس” سفيرا للمدرب الوطني، حيث يسعى لاستثمار التجربة التدريبية في المسابقات الليبية، ذات المستوى المرتفع، علما بأن منتخب ليبيا تأهل ثالثا عن قارة أفريقيا إلى كأس العالم، بعد فوزه على الكاميرون بنتيجة 3-0 في النهائيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2025 المقامة في اليابان، برفقة منتخبي مصر والجزائر.
واعتبر المدرب الوطني ماجد البس، أن تجربته المقبلة في ليبيا تجربة ثرية ومفيدة.
وقال في رده على استفسارات“الغد” من ليبيا:“الحمد لله لحصولي على هذه التجربية الثرية في صالات الكرة الطائرة الليبية، من خلال القيادة الفنية لفريق الجزيرة زوارة الذي احتل المركز الخامس في الدوري الليبي الموسم الماضي، في المنافسات التي تحفل بالقوة والندية، وهو ما يفسره تتويج منتخب ليبيا بالميدالية البرونزية في البطولة الأفريقية، وتأهله إلى نهائيات كأس العالم لكرة الطائرة التي ستقام في اليابان 2025”.
وأضاف:“فخور بتلقي العرض الليبي، حيث سافرت إلى ليبيا السبت الماضي، ونزلت في مطار طرابلس، وكان في استقبالي مندوب نادي الجزيرة، الذين أشكره على حفاوة الاستقبال، ورافقني إلى مقر إقامتي في منطقة زوارة حيث مقر النادي ورحب بي مسؤولو النادي، وأشرفت على تدريبات الفريق مباشرة، ضمن خطة الاستعداد لانطلاق الدوري في نهاية كانون الأول (ديسمير) المقبل، ونخضع إلى تدريبات مكثفة بمعدل وجبتين صباحية لتدريبات“الحديد”، ومسائية للتمارين الفنية والتكتيكية بالكرة الطائرة، على الصالة المميزة بتجهيزياتها والمملوكة للنادي، وخضنا مباراة ودية انتهت بفوزنا بنتيجة 3-0، وتمر الأمور بشكل طيب حيث أنتظر توقيع العقد الرسمي خلال اليومين المقبلين”.
وحول معلوماته عن وضع فريق الجزيرة والمنافسات الليبية، أجاب البس:“يبقى العنوان الأبرز والذي يفسر مستويات الأندية الليبية بوضوح، هو وصول منتخب بلادها إلى مونديال أفريقيا، في الوقت الذي يضم فيه دوري الدرجة الأولى 12 فريقا، فيها 6 فرق بالمستوى الفني ذاته تقريبا، فأنا متابع ومعجب بالدوري الليبي بالأصل، وتعمل منظومة الكرة الطائرة الليبية وأنديتها بشكل احترافي، ولديها لاعبون محليون بمستويات لافتة، ويهتمون بالتعاقد مع محترفين على سوية عالية، مما يزيد من حدة التنافس للوصول إلى المربع الذهبي والمنافسة على الألقاب على مستوى الدوري وبطولة الكأس”.
وعن طموحاته مع فريق الجزيرة للموسم الذي بات على الأبواب، رد البس:”أنا أدافع عن سمعة المدرب الوطني، وعكس صورة مشرفة عن الطائرة الأردنية، وقيادة فريق الجزيرة إلى المربع الذهبي والمنافسة على المراكز الثلاثة الأولى، في الوقت الذي ستضيف لي هذه التجربة قيمة فنية كبيرة في مسيرتي التدريبية، وأتمنى أن يحالفني التوفيق في تحقيق ما أطمح إليه خلال تجربتي الجديدة مع الجزيرة والطائرة الليبية”.
ويذكر أن البس، تألق لاعبا في صفوف الوحدات والمنتخبات الوطنية لجميع الفئات، والذي لقب بـ”المعد الموسيقي”، وانطلق من مدرسة الوحدات للكرة الطائرة منذ العام 1989، وصولا إلى الفريق الأول الذي شاركه في الحصول على ما يقارب 28 بطولة محلية، والحضور في البطولات العربية حتى اعتزل اللعبة في العام 2011، واتجه بعد الأعتزال إلى التدريب وحصل على دورة التدريب المستوى الثاني، وعاد لتدريب فرق الفئات العمرية في ناديه“الأم”-الوحدات-، وعمل بعدها مساعدا للمدرب في الجهاز الفني للفريق الأول، الذي تولى قيادته الفنية وقاده إلى“ثلاثية” ألقاب الموسم –الدوري وكأس السوبر وكأس الأردن- 2022، وله تجارب في أندية محلية عدة، ولا سيما الكرمل والمحطة ومليح.

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