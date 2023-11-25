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فوزان لمنتخب الملاكمة في بطولة العالم للناشئين

11/25/2023 2:26:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان - بدأ المنتخب الوطني للملاكمة مشواره أمس ببطولة العالم للناشئين تحت 17 عاما التي تستمر حتى الخامس من الشهر المقبل في العاصمة الأرمينية يريفان، بتسجيل انتصارين ثمينين في دور الـ 32.
وتغلب لاعب المنتخب الوطني أكرم زيادة على اللاعب السيرلانكي أصيل توان موراجودين بدور الـ 32 لوزن تحت 60 كغم، ليبلغ دور الـ 16، حيث سيواجه الباكستاني محمد شاهازاد.
وتمكن اللاعب يامن فحماوي من تجاوز نظيره برايت مويو من زيمبابوي بدور الـ 32 لوزن تحت 70 كغم، ليبلغ هو الآخر ثمن النهائي، ليلعب مباراته المقبلة مع الإيرلندي كارمودي نونان.
وتقام بعد غد مواجهتان للمنتخب الوطني لحساب الدور ثمن النهائي، حيث يلعب راشد حياصات مع الإكوادوري خافيير مارتينيز في وزن تحت 63 كغم، فيما يواجه نظمي جرادات نظيره الإسباني كاليرو مونتويا في وزن 66 كغم.
ويشارك المنتخب في البطولة بعد تطور ملموس على نتائج المنتخبات الوطنية للفئات العمرية في الملاكمة بالفترات الماضية، حيث نجح ببطولة آسيا الشهر الماضي للشباب والناشئين، في تحقيق ميداليتين برونزيتين عبر اللاعب عمر الحديدي واللاعبة ميس أبو خديجة.
وتحظى الملاكمة الأردنية في الأعوام الماضية، بمكانة مميزة على الصعيد العربي والآسيوي، حيث نجح العديد من اللاعبين في مختلف الأعمار في تحقيق إنجازات تاريخية، ما جعل الاتحاد يكثف من مشاركاته الخارجية، ويزيد اهتمامه باللاعبين لمواصلة الإنجازات، إلى جانب إقامة العديد من البطولات المحلية.
وتعد مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الحالية هي الأولى له تاريخيا ببطولة الناشئين العالمية، ويقود المنتخب المدرب عمر المجالي، ويساعده المدرب فرج درويش.

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