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التاريخ يقلق الوحدات في مواجهة الفرق السورية خارج الديار

11/25/2023 2:26:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان – يواجه فريق الوحدات لكرة القدم اختبارا صعبا في مشواره الحالي ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وذلك من خلال مباراته المقبلة بعد غد أمام أهلي حلب السوري، في المباراة التي ستقام على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية بالسعودية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية للبطولة.
ووصل الوحدات إلى مدينة الطائف، حيث يتطلع الفريق إلى العودة بنتيجة الفوز من أجل الإبقاء على حظوظه بالمنافسة على بطاقة التأهل المباشرة للدور المقبل، حيث تعد مهمة المدرب العماني رشيد جابر ليست سهلة في سعيه إلى الصعود بالفريق على منصة التتويج.
وضمت قائمة لاعبي الفريق المغادر إلى الطائف 23 لاعبا، وهم: أحمد عبد الستار، عبد الله الفاخوري، مراد الفالوجي، يوسف أبو الجزر، فراس شلباية، فادي الناطور، أحمد الصغير، خالد كردغلي، دانيال عفانة، محمود شوكت، أحمد سمير، أحمد سريوة، صالح راتب، حسان زحراوي، خالد عصام، مهند أبو طه، محمد كحلان، محمد موالي، محمد عبد المطلب“بوغبا”، أنس العوضات، بهاء فيصل، محمود زعترة وسيدريك هنري.
ولم يخض الوحدات أي مواجهة رسمية منذ السابع من الشهر الحالي، عندما لعب في البصرة مع الكهرباء العراقي وخسر بثلاثة أهداف لهدف، وذلك بسبب فترة التوقف الدولية، إلى جانب تأجيل مباراته في الجولة الثامنة ببطولة الدوري أمام الرمثا.
وخلال 11 مشاركة سابقة للوحدات ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي، لعب“الأخضر” 9 مباريات أمام الأندية السورية، حيث استطاع تسجيل نتيجة الفوز في 3 مناسبات، مقابل الخسارة في 4 مباريات، وحضور نتيجة التعادل في مباراتين، مقابل تسجيل الوحدات 10 أهداف، وقبول شباكه 12 هدفا.
ولم يتمكن الوحدات من تحقيق نتيجة إيجابية عندما يلعب مع فريق سوري خارج المملكة، حيث خاض 3 مباريات في 3 دول وهي سورية، لبنان والبحرين، خسرها جميعها أمام فرق الكرامة، الوحدة والجيش على التوالي، ما يزيد من الضغوطات على ممثل الكرة الأردنية الوحيد في البطولة.
وبدأت مباريات الوحدات في العام 2009، عندما واجه الكرامة في سورية وخسر هناك 1-3، قبل أن يرد الدين لمنافسه بالفوز عليه بالنتيجة ذاتها في مباراة الإياب في عمان، لحساب دور المجموعات.
وتفوق الوحدة على الوحدات في مباراة الذهاب في دور المجموعات في العام 2015 بهدف نظيف، في مباراة أقيمت بالعاصمة عمان، فيما تعادلا بهدف لمثله في مباراة الإياب، والتي أقيمت في مدينة إربد.
واستطاع الوحدة تأكيد تفوقه على الوحدات بعد أن تغلب عليه بنتيجة كبيرة وصلت 4-1، في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي عن منطقة غرب آسيا للعام 2017، في مباراة أقيمت بالعاصمة اللبنانية بيروت، فيما فاز الوحدات بهدف نظيف في لقاء العودة بعمان، من دون أن تكفي تلك النتيجة مروره للدور التالي.
وضمن دور المجموعات في العام 2019، فاز الجيش على الوحدات بهدف نظيف في مباراة الذهاب، والتي أقيمت بالعاصمة البحرينية المنامة، ليتعادل الفريقان بهدف لمثله في مباراة الإياب بالعاصمة عمان.
وكان الوحدات في آخر مباراياته أمام الفرق السورية، تغلب على أهلي حلب بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب بعمان، ويحتل الآن المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، متأخرا بفارق المواجهات المباشرة عن الكويت الكويتي صاحب المركز الثاني، فيما يحتل الكهرباء العراقي صدارة المجموعة وبرصيده 7 نقاط.

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