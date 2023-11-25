أعراض تنذر بوجود ورم في المخ

تعتبر أورام الدماغ واحدة من أكثر أنواع السرطان فتكا، ولكن لا يعرف الجميع علاماتها الأساسية.





وتعتمد الأعراض على مكان تواجد الأورام في الدماغ، وغالبا ما يمكن تفويتها في المراحل المبكرة من المرض، عندما يكون العلاج أسهل، حيث يمكن بسهولة الخلط بينها وبين حالات أخرى، لذلك من المهم معرفة ما يجب الانتباه إليه، وفق ما نقلته روسيا اليوم عن ذي صن.



الغضب السريع

يمكن أن تكون التغيرات في الشخصية علامة إنذار مبكر لأورام الدماغ، حيث يعاني واحد من كل ثلاثة مرضى من هذا التغير، وفقا لجمعية أورام الدماغ الخيرية.



ويمكن أن يتسبب المرض في شعور الأشخاص بالغضب بسهولة أكبر، فضلا عن العدوانية أو الارتباك أو النسيان.



ويمكن أيضا أن يكون من الأعراض فقدان الحافز والاكتئاب والقلق وتقلب المزاج وصعوبة التخطيط أو تنظيم أو تحديد المشاعر.



ومع نمو الورم، يمكن أن يضغط على خلايا الدماغ المحيطة به، ما يؤثر على كيفية عملها.



وتعد تغيرات الشخصية أكثر شيوعا عندما يكون الورم في الفص الجبهي، الذي يتحكم في الشخصية والعواطف.



طفرات النمو

يمكن أن تؤثر أورام الدماغ على الغدة النخامية، وهي جزء من الدماغ يصنع الهرمونات، بما في ذلك تلك التي تسبب النمو.



وفي حالات نادرة، يعني هذا أن سرطان الدماغ يمكن أن يتسبب في زيادة طول الأشخاص بسرعة.



وتكون الأعراض الغريبة خفية بشكل خاص عند الأطفال، الذين من المتوقع أن يمروا بفترات مفاجئة في مرحلة المراهقة كجزء من فترة البلوغ.



ويمكن أن تسبب الأورام أيضا تغيرات هرمونية أخرى مثل تأخر البلوغ، أو تغيرات في الدورة الشهرية، أو زيادة الدافع الجنسي أو زيادة أو فقدان الوزن غير المبرر، وفقا لأبحاث أورام الدماغ.



صعوبة في التعبير من خلال تعابير الوجه

يمكن أن يؤدي المرض أيضا إلى تلف الأعصاب، ما قد يجعل المرضى يجاهدون لاستخدام تعابير الوجه.



وقد لا يتمكنون من التبسم أو العبوس أو تحريك وجوههم بطريقة طبيعية عند التحدث.



ويمكن أن يؤدي شلل الأعصاب أيضا إلى تثبيت الوجه في وضع معين أو التسبب في ضعف أو تدلي أحد الجانبين.



سماع أصوات في الرأس

يمكن أن تسبب بعض سرطانات الدماغ أعراضا قد تبدو وكأنها مشكلة تتعلق بالصحة العقلية أكثر من كونها مرضا جسديا.



ويمكن أن تتسبب الأورام الموجودة في الفص الصدغي في سماع أصوات في الرأس، وفقا لمؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.



وقالت المؤسسة الخيرية إن المرض يمكن أن يسبب أيضا فقدان الذاكرة على المدى القصير وصعوبة في السمع والتحدث.



صعوبة في القراءة

غالبا ما يؤثر المرض على وظائف المخ لدى المرضى، وبالتالي على قدراتهم على التفكير أو القراءة.



ويقول الدكتور دونالد أورورك، جراح الأعصاب في "بن ميدسين" إن هذا العارض شائع بشكل خاص مع الأورام في الدماغ المتوسط.



وأوضح أن جانبي الدماغ متصلان ببعض للقيام بوظائف مثل التفكير والكتابة والتذكر، وعندما يعطل الورم هذا التواصل "يكون الأمر مدمرا"، بحيث يمكن ملاحظة المزيد من الصعوبات في الكتابة، أو فهم معنى الكلام حتى لو كان المريض قادرا على قراءته بوضوح.



الحاجة إلى الحمام بشكل متكرر



يمكن أن تسبب أورام الدماغ تغيرات في نظام الغدد الصماء، وهي شبكة من الغدد والأعضاء التي تستخدم الهرمونات للتحكم في مجموعة من وظائف الجسم.



وفي بعض الحالات، يمكن أن يجعل هذا الناس يشعرون أنهم بحاجة للذهاب إلى المرحاض في كثير من الأحيان، وفقا لجمعية أورام الدماغ الخيرية.



ويمكن أن يتسبب الورم أيضا في الشعور بالتعب والحساسية للبرد والعطش والسكري وضعف الخصوبة.



كما يمكن أن تؤدي الأورام الموجودة في النخاع الشوكي أيضا إلى سلس البول في بعض الحالات.