منصة ذكية للكشف عن سرطان البنكرياس بمراحله المبكرة !

طور فريق صيني منصة للذكاء الاصطناعي يمكنها المساعدة في الكشف عن سرطان البنكرياس في مراحل مبكرة باستخدام صور الأشعة السينية بدقة عالية.



ويمكن لمنصة ((باندا)) وهي نهج للتعلم العميق طورته أكاديمية دامو التابعة لمجموعة علي بابا، أن تكبر وتحدد السمات المرضية الخفية في صور الأشعة المقطعية العادية التي من الصعب الكشف عنها بالعين المجردة، وذلك وفق ما نشرت وكالة أنباء ((شينخوا)) الصينية..



وسرطان البنكرياس ورم خبيث للغاية، ولكن يمكن الشفاء منه إذا تم اكتشافه في وقت مبكر جدا، نقلا عن موقع "الشرق الأوسط".





وتم تأهيل منصة باندا في البداية باستخدام مجموعة بيانات لـ 3208 مرضى من مركز واحد.



ووفقا لدراسة نشرت هذا الأسبوع بمجلة (نيتشر ميديسين)، حققت أداة الذكاء الاصطناعي حساسية بنسبة 94.9 في المائة وخصوصية بنسبة 100 في المائة بين مجموعة اختبار داخلية مؤلفة من 291 مريضا لدى مؤسسة شانغهاي لأمراض البنكرياس.

وبعد ذلك تم التحقق من صحة النهج من خلال مجموعات خارجية متعددة المراكز شملت 5337 مريضاً من الصين وجمهورية التشيك باستخدام الأشعة المقطعية البطنية.

إذ بلغت حساسيته وخصوصيته 93.3 في المائة و 98.8 في المائة على التوالي، متفوقا على أداء أخصائي الأشعة متوسط المهارة.



وتشير الحساسية إلى قدرة الاختبار على تحديد فرد مصاب بمرض على أنه إيجابي، في حين أن خصوصية الاختبار هي قدرته على تحديد فرد ليس لديه مرض على أنه سلبي.



وقد تم استخدام منصة باندا أكثر من 500 ألف مرة سريريا، مع اكتشاف حالة إيجابية كاذبة واحدة فقط بين كل 1000 مرة. فيما قال الباحثون إن المنصة يمكن أن تخدم كأداة جديدة لفحص سرطان البنكرياس على نطاق واسع.