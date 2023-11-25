مهرجان الأردن لأفلام الأطفال يطلق دروته الثانية

انطلقت الدورة الثانية من "مهرجان الأردن لأفلام الأطفال" ليلة أمس الجمعة، 24 تشرين الثاني، بتنظيم من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بحضور عدد كبير من جمهور الأطفال والأهالي من عمان ومحافظات المملكة ، وتستمر بعروض يومية لغاية الثلاثاء 28 تشرين الثاني في مسرح الرينبو في جبل عمّان.



يستهدف المهرجان فئة الأطفال، وهو الأول من نوعه في المملكة، ومن المهرجانات القليلة في المنطقة الذي يقدم محتوى خاص لصغار السنّ. يكون الجمهور على موعد مع باقة منوعة من الإنتاجات العربية والأجنبية الحديثة مناسبة للأطفال فوق 10 سنوات، وبعضها لمن هم فوق ست سنوات. والجدير بالذكر أنه تم اختيار الأفلام المشاركة من ضمن 70 فيلماً قصيراً وطويلاً قدمت للمهرجان.



يحظى الأطفال بفرصة التعرف على عوالم وثقافات جديدة من خلال سبعة أفلام عائلية روائية وتحريكية طويلة: فيلم الافتتاح "سليم" من الأردن في عرضه الأول داخل المملكة، وهو أول فيلم روائي أردني تحريكي؛ وتم تكريم فريق العمل خلال الحفل من قبل الهيئة الملكية للأفلام، وفيلم "طوطم" من هولندا؛ وفيلم "لغز تيسلا" من بلغاريا؛ وفيلم "الرحلة الصفيّة الفوضوية" من ألمانيا؛ وفيلمي "أنشودة الربيع" و"السوط الصغير" من الصين؛ وفيلم "رحلة إلى الأرض المسحورة" من سلوفاكيا. كما تشمل العروض 12 فيلماً روائياً وتحريكياً قصيراً من الأردن ومصر واليمن والمغرب والجزائر وفرنسا وروسيا. ويدعو المهرجان أخصائيين سينمائيين لمناقشة الأفلام مع الأطفال بعد كل عرض بهدف تشجيعهم على التحليل والنقد وتبادل الآراء. ومن ضمن فعاليات المهرجان سيتم تنظيم ورشتي عمل: الأولى تختص بصناعة الدمى المُحرّكة للأطفال، والثانية تختص بتصميم ورسم شخصيات الرسوم التحريكية.



شكّلت الهيئة لجنتي تحكيم لاختيار الأفلام الفائزة، إحداهما مؤلفة من مهنيين في مجال السينما والمرئي والمسموع والتربية والتعليم: الدكتور عامر غرايبة الحاصل على الدكتوراة في صناعة الأفلام الوثائقية والروائية الموجهة للكبار واليافعين وراما سمكري المتخصصة في الفنون البصرية للأطفال وفرح جادالله ممثلة مؤسسة برنارد فان لير المتخصصة في تطوير وتعليم الطفولة المبكرة في الأردن – واللجنة الثانية تعطي فرصة التحكيم لمجموعة أطفال. كما يشارك الجمهور أيضاً بالتصويت لفيلمه الروائي الطويل المُفضل. والجدير بالذكر أن أفضل فيلم روائي طويل وأفضل فيلم قصير يحظيان بجوائز نقدية.



أعرب مهند البكري، مدير عام الهيئة الملكية للأفلام، عن سروره بانطلاق الدورة الأولى من المهرجان وقال: "إن إقامة المهرجان تنبع من إيماننا بأهمية تقديم تجربة سينمائية تخاطب جيل المستقبل وتزيد وعيه بهذه الصناعة المهمة، فلطالما كانت الهيئة معنية بهذا الجانب من خلال برامجها التي تستهدف جمهور الأطفال من حيث عرض الأفلام أو التدريب والتطوير في هذا المجال."



وأضاف البكري: "إن استمرار فعالياتنا الثقافية خصوصاً الموجهة لجمهور الأطفال تأتي في سياق إيماننا بأن تطوير الوعي السينمائي له دور جدي وحقيقي بعكس هويات الشعوب وثقافاتها على جميع الأصعدة، ونعتقد جازمين أن هناك ضرورة ملحة لزيادة أعداد وجودة الأعمال السينمائية الموجهة لجمهور الأطفال في المنطقة والعالم العربي ككل."



ويختتم المهرجان يوم الثلاثاء 28 تشرين الثاني في مسرح الرينبو بعرضين الأول الساعة الرابعة عصراً للفيلم الروائي "السوط الصغير" ثم الساعة السادسة مساء للفيلم التحريكي "رحلة إلى الأرض المسحورة"، يليه مباشرة الإعلان عن أسماء الفائزين.

