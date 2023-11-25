شاكيرا متهمة بالتهرب الضريبي

دفعت النجمة العالمية شاكيرا التي غُرّمت، الاثنين الماضي، بأكثر من 7 ملايين يورو (7.66 مليون دولار) بتهمة التهرب الضريبي في إسبانيا، 6,6 ملايين يورو إضافية في أغسطس الماضي في إطار قضية أخرى، وفق مصدر مطلع.



وكانت محكمة في ضواحي برشلونة أطلقت في يوليو الماضي، إجراءات منفصلة ضد شاكيرا (46 عاما) بتهمة تهرب ضريبي يعود إلى عام 2018 وتصل قيمته إلى 6,6 ملايين دولار، بعد إضافة الفوائد المتأخرة ورسوم التسوية.



وقالت الوكالة التي تمثل شاكيرا لوكالة فرانس برس إن المغنية دفعت المبلغ بالكامل إلى القضاء في نهاية أغسطس، لتؤكد بذلك معلومات أوردتها صحيفة "إل بيريوديكو".



وذكرت الصحيفة اليومية أن دفع مبلغ 6,6 مليون لا يشكل مؤشرا على "إدانة المغنية أو براءتها" في هذه القضية، بل هو "دليل إضافي على رغبتها في سداد أي ديون" مستحقة لسلطات الضرائب الإسبانية.



ولم ترد السلطات القضائية في كتالونيا بعدما حاولت وكالة فرانس برس التواصل معها.



ويأتي الإعلان عن دفع هذا المبلغ بعد اتفاق أُبرم، الاثنين الماضي، بين النيابة العامة الإسبانية وصاحبة أغنيتي "واكا واكا" و"هيبس دونت لاي"، جنبها محاكمة بتهمة التهرب الضريبي في 2012 و2013 و2014.



ويذكر أن المغنية الشهيرة كانت ترتبط بنجم برشلونة السابق، جيرارد بيكيه، وانفصلا العام الماضي.



وارتبط بيكيه بالمغنية الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا بعدما تعارفا خلال تصوير فيديو كليب أغنية "واكا واكا" خلال كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا التي أحرزها منتخب بلاده للمرة الأولى، وفق تقرير لوكالة فرانس برس.



وأعلن مدافع برشلونة الإسباني بشكل مفاجئ، في نوفمبر الماضي، اعتزاله كرة القدم عن 35 عاما.



وحقق بيكيه مع برشلونة ثمانية ألقاب في الدوري الإسباني، دوري الأبطال ثلاث مرات (2009، 2011 و2015)، وكأس الملك، سبع مرات إضافة إلى ألقاب أخرى.



لعب مع المنتخب الإسباني بين 2009 و2018 وحقق معه كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012 قبل أن يعتزل دوليا بعد مونديال روسيا.



ولدى بيكيه وشاكيرا ولدان وقد أعلنا في يونيو 2022 انفصالهما.