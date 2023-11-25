لتجنب نوبات الصداع النصفي... ابتعد عن هذه المؤثرات

يشير الطبيب قسطنطين سينيلنيكوف أخصائي طب الأعصاب، في مقابلة مع منصة "smotrim" إلى أن الصداع النصفي مرض وراثي يرتبط بزيادة التهيج في أجزاء مختلفة من الجهاز العصبي المركزي، حيث تتشكل نبضة الألم "الخاطئة". التي تسبب النوبة.

وبين سينيلنيكوف انه غالبا ما تثير الجعة والشمبانيا والنبيذ نوبات الصداع النصفي.



وقد تم بالفعل العثور على البروتينات المسؤولة عن تطوره، كما تم إنتاج أدوية تمنعها وتقلل من عدد أيام الصداع النصفي وشدته.





ووفقا له، يمكن أن تحدث نوبات الصداع النصفي بسبب عوامل مختلفة خارجية وداخلية تحفز وتنشط مراكز الألم.



ويحتوي الكحول ومنتجات التخمير على بروتين التيرامين الذي يلعب دور المحرض. لذلك فإن الجعة والنبيذ وغيرها هي من مسببات الصداع النصفي الشائعة. لكن نادرا ما يكون للمشروبات الكحولية القوية مثل هذا التأثير.



ويمكن أن تسبب قلة النوم أو زيادته نوبة الصداع النصفي، حيث يتم تجاهل إشارات الدماغ، وعند الاستيقاظ يشعر الشخص بعجز في الطاقة. لأن الجسم لم يحصل على الموارد - طعام وماء. والألم يمنعه من النوم.

كما أن بعض المنتجات الغذائية (اللحوم المدخنة، والأجبان المعتقة، والشوكولاتة، والحمضيات) تصبح في بعض الحالات من المواد المحرضة، وكذلك التوتر والجوع والدورة الشهرية والنشاط البدني الثقيل وما إلى ذلك.



يمكن للطبيب المختص بأوجاع الرأس فقط تحديد طريقة وأدوية علاج الصداع النصفي بعد إجراء الفحوص والاختبارات اللازمة.