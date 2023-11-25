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أشبه بالإدمان.. ما سبب الهوس بالتسوق خلال موسم الأعياد؟

11/25/2023 2:26:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان -الغد - بين زينة عيد الميلاد، والولائم، وتقديم الهدايا، تمنح عطلات الشتاء العديد من الأسباب كي ننفق المال، الأمر الذي تجده العقول البشرية مُجزيا. ورغم أنّ الشعور الأولي قد يكون مريحا، إلا أن عادات الإنفاق خلال العطلات قد يكون لها بعض العواقب السلبية.
وقال الدكتور أشيش بهات، مدير المحتوى الطبي في مركز الإدمان: "يمكننا تبرير هذا الأمر في هذه المرحلة من الموسم، نظرا لأنه عيد الشكر، وهناك عروض مقبلة وأعتقد أن الكثير من الناس يتحمسون لها"، وفق ما نشر على موقع "سي ان ان. عربية".
وتابع: "لكن استمرار هذا الأمر قد يتسبب بمشاكل حياتية من الناحية المالية، أو في علاقاتك، ما يحاكي حالة الإدمان حقا".
وأوضح بهات أنّ التسوّق قد لا يكون إدمانًا قابلاً للتشخيص في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية الذي يستخدمه اختصاصيو الصحة، لكنه سلوك يمكن أن يتبع دورة إدمانية.
وبحسب بهات، ينفق الناس أحيانا أموالا أكثر مما ينبغي. وفي أحيان أخرى، قد ينتابهم شعورا بالقلق بشأن كل ما عليهم شراؤه، ويشعرون بالارتياح عندما يحصلون عليها، لكن النشوة تزول ويحتاجون إلى القيام بذلك مجددا. وقال بهات: "هذا هو الوقت الذي ربما تنظر فيه إلى نمط من سلوك التسوق السلبي". إذ يصعب في بعض الأحيان، حتى بعد انتهاء موسم الأعياد، كسر هذه الدورة ما أن تبدأ.
سواء أكان ذلك إدمانًا أو مجرد شعور بعدم السيطرة الكاملة على الإنفاق، فإن العطل تعد الوقت المناسب لمراجعة علاقتك بالتسوق.
لماذا تحب أدمغتنا التسوق؟
ليس مفاجئا أن يشعرنا التسوّق بالسعادة، فهو يغذي أنظمة المكافآت بأدمغتنا.
وقالت الدكتورة آن كريستين دوهايم، أستاذة جراحة الأعصاب المتميزة لدى كلية الطب بجامعة هارفارد ومستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن:"إذا شعرنا أن أمرا ما كان ممتعا.. فهذا مؤشر على أن نظام المكافآت لدينا قيد العمل".
وأشار بهات إلى أن الشراء يمنح الدماغ جرعة من مادة الدوبامين الكيميائية، وغالبا ما يُطلق على الدوبامين اسم الناقل العصبي "للشعور بالسعادة". علاوة على ذلك، يتقاضى العديد من الأشخاص أموالًا كثيرة لجعل التسوق يبدو أكثر مكافأة، بحسب ما ذكرت دوهايم. وقالت: "يعرف تجار التجزئة جيدا كيفية جعل الأمر ممتعا بالنسبة لك وماهية السلع التي يجدها البشر مجزية".
وأضافت دوهايم أن ذلك قد يعني ربط مدى السعادة التي سيشعر به أصدقاؤك وعائلتك بتقديم هدايا لهم متصلة بالإعلانات التجارية، أو التركيز على المنافسة من خلال تقديم عروض لفترة محدودة.
التسوق عبر الإنترنت
وأشارت دوهايم إلى أن التضحيات اللازمة لشراء هدايا العيد والسلع تنخفض بشكل كبير عندما تلجأ إلى الإنترنت. فعوض ركوب سيارتك، والقيادة لمسافة طويلة، والعثور على ما تبحث عنه في المتجر، والانتظار في طابور الدفع، في عصر التسوق عبر الإنترنت، يمكنك الضغط على بضعة أزرار وأنت مسترخٍ.
من جهتها، قالت ألكسندرا كرومر، المستشارة المهنية المرخّصة ومقرها في ريتشموند، فيرجينيا: "في الأساس، أي شيء يمكن أن ترغب أو تحلم أو حتى تفكر بشرائه، أصبح في متناول أيدينا".
ومع وجود ميزات لحفظ معلومات بطاقتك الائتمانية على مواقع الإلكتروني، فقد لا يكون هناك سوى ثوانٍ فقط تفصل بين اللحظة التي تفكر فيها في سلعة تريد شراءها ودفع ثمنها بالفعل، على حد قول دوهايم. وقالت إنه كلّما قل الوقت الذي يستغرقه الأمر وقلّت الحواجز بينك وبين عملية الشراء، قلّ الوقت المتاح للتفكير في ما إذا كنت حقًا تريد هذا الغرض أو تحتاجه.
تسوُّق أقل فرحة أكبر بالعيد
وترى دوهايم أنه "بقدر ما نريد أن نمنح عائلاتنا أفضل العطل سنويا، فإن المزيد من التسوق لا يقربنا دومًا من هذا الهدف". وقالت إن "مكافآت التسوّق قصيرة المدى للغاية. وبعد التسوق وبعد فتح جميع الهدايا، غالبا ما يكون هناك خيبة أمل. وبعد ذلك تبدأ بالشعور بالذنب تجاه الأموال التي أسرفت في إنفاقها".
فعلى سبيل المثال عندما تتخيل احتفال عيد الميلاد لأطفالك، قد تفكر في شراء زينة وهدايا جديدة أكبر وأفضل من العام الماضي، لكن أدمغتنا مُصممة أيضا للعثور على المكافأة بما هو مألوف لدينا، بحسب ما ذكرته دوهايم.
وتابعت: "ما يريده الأطفال أن يكون الاحتفال عينه كل عام. هناك بعض الارتباط بالماضي، والتقاليد، والمعنى الأعمق للعطلة، ومجرد التواجد معًا أمر يجده الناس مجزيًا للغاية، لا سيّما خلال أوقات التغيير السريع كما يحدث الآن في العالم".
ويتمثل اثنان من أكبر العوامل المرتبطة بالسعادة على المدى الطويل والرضا عن الحياة في العلاقات والشعور بالهدف.
وبدلاً من البحث عن روح العطلة من خلال شراء المزيد من الأغراض، أوصت دوهايم بالتركيز على الهدايا والأنشطة التي يمكن أن تجلب المزيد من التواصل بين الناس والشعور بالهدف.
وقد يكون القيام بذلك مرتبطًا بذاكرة ذات معنى، أو القيام بنشاط معًا، أو العثور على شيء يساعد طفلك على بناء مهارة أو شغف ما.

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