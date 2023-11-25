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أبو حلاوة ينفذ جدارية من عمان إلى غزة بمتنزه متحف الفنون

11/25/2023 2:26:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة






عمان- نفذ رئيس رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين السابق صاحب جاليري "إطلالة اللويبدة" الفنان التشكيلي كمال أبو حلاوة، جدارية "من عمان إلى غزة" في متنزه متحف الفنون الجميلة بجبل اللويبدة، وبمشاركة مجموعة من الفنانين التشكيليين والهواة.
اللوحة نفذت على مرحلتين؛ الأولى، باللون الأبيض والأسود ويجسد مشاهد الخراب الذي استهدفه العدو لمبان في غزة، والمرحلة الثانية، ساهم فيها الحضور للمشاركة برسم غزة بعد بد إعادة الإعمار، وفق أبو حلاوة الذي يبين، أن تنفيذ اللوحة التفاعلية جاء بمساحة (2 متر × 3 متر) لتجسيد واقع الحدث في غزة من دمار وانتهاك لحقوق الإنسان بكل أشكاله وأهمها حقوق الطفل، وتأثير الخراب على الإنسان الغزي، مما يصنع حالة من الإرباك ما بين الاستقرار أو الرحيل والبحث عن الأمان.
ويقول أبو حلاوة في تصريح خاص لـ "الغد": "إن ما يميز عملية بناء العمل حركات إيمائية وأدوات مجردة وألوان ورسم هندسي كأنه بناء للدمار بلون داكن وبدرجات الرمادي".
إلى ذلك، تأتي الجدارية لتجسيد المكان من خلال الإشارة إلى بعض المباني المتهالكة ومحتواها المتبعثر من الملابس والأثاث، كذلك مرحلة الصمت ما بين اللون وعدم اللون، في إشارة إلى أن "القادم سيكون أجمل"، رغم الخراب والدمار.
ويضيف، "نستطيع إعادة الإعمار بالإرادة والصمود لتكون غزة مكانا يحتذى به، كأنها أسطورة طائر الفينيق".
لمسات خاصة من الحاضرين كانت في هذه الفعالية، تحمل الأمل عبر رسم الشمس وزهور الدحنون، والتضحية التي قدمها الفلسطنيون من أجل أرضهم.

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