-->

Saturday, 25 November 2023 11:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كذب الاحتلال.. حينما يتطاير أمام موجات من السخرية

11/25/2023 2:26:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- حالة من السخرية يعيشها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومنشئي مقاطع التيك توك والريلز، تعقيباً على التصريحات الإسرائيلية بشأن الحرب على غزة، وما تبعها من صور ومقاطع "ساخرة وتهكم على ما يتم بثه من فيديوهات من السهولة بمكان تفنيدها وفبركتها وإظهار كذبها".
وعلى سبيل المثال، المقطع الذي بثته قنوات إسرائيلية رسمية بأن "جنود الاحتلال عثروا على نفق تابع للمقاومة"، وتم عرض الفيديو على الملأ، لتنشر صحيفة نيويورك تايمز بعد ذلك أنه مقطع تمت الاستعانة به من فيلم وثائقي عن أنفاق الحرب العالمية، والتي باتت الآن مكانا لرواد المغامرات.
ومن المقاطع الأخرى التي وجد فيها نشطاء التيك توك الباحثون عن الضحك والمتعة، محاولتهم لتقليد فيديو بثته كذلك إسرائيل، يظهر ممرضة، على أنها تعمل في مستشفى الشفاء وتستنجد من قوات حماس وأنها تشعر بالرعب، وتتكلم باللغة العربية الركيكة، ليظهر فيما بعد أنها "إسرائيلية"، وقام الكثير من داعمي صمود غزة، بالبحث عبر حسابات التواصل الاجتماعي، ليتعرفوا على حقيقة شخصيتها، وكشف زيف جديد للرواية الإسرائيلية.
ومن بعد ذلك، قام عدد كبير من رواد "التيك توك" بتقليد طريقة الحديث والصوت لتلك الممرضة "المزيفة"، بل وتحدث الناشط باسم يوسف في إحدى مقابلاته الصحفية في بريطانيا، عن زيف هذه الممرضة، واصفاً ذلك بأنه أمر مثير للسخرية، وإلى أي حد وصل الضعف في الإعلام الإسرائيلي حتى يلجأ لمثل هذه الأكاذيب.
مئات المقاطع التي لا يمكن حصرها من مختلف دول العالم، تناولت مدى المبالغة في الكذب والزيف الإسرائيلي خلال الحرب الدامية على غزة، في حين أنه "يقدم أرقاماً غير دقيقة لعدد قتلاه جراء المقاومة في غزة"، والتي يرى فيها ناشطون أن الكذب هو نهج الاحتلال، الذي قام على كيان دولة أخرى، واستخدم الكذب في تسلله إلى فلسطين، على حد تعبير البعض.
شاب أميركي، ينشر في حسابه الشخصي مقطعا يظهر فيه "تقويم أيام الأسبوع الذي ظهر في أحد مقاطع الفيديو التي بثها الناطق باسم الجيش الإسرائيلي على أنها أسماء لمقاتلي حماس"، ويظهر هذا الشاب وهو يحاول أن يقلد العسكري الإسرائيلي، في حين يرد عليه آخر أنه مجرد تقويم، ولكنه يصر على أنه أمر ما يتعلق بحماس تم العثور عليه في أسفل مستشفى الشفاء، ليكون هذا المقطع مثار ضحك للمتابعين الذين يؤيدون كذلك "كذب الرواية الإسرائيلية"، حتى من العالم الغربي، الذين تؤيد دولهم الحرب على غزة.
هذا الأمر يعتبر سلوكا ممنهجا يعتمده الاحتلال منذ عقود، ويتعاظم يوماً بعد يوم، وبدا كنوع من الدفاع النفسي، وقد يكون مطابقاً للمثل الشعبي القائل "كذب الكذبة وصدقها"، لذا، يرى مستشار أول بالطب النفسي الدكتور وليد سرحان أن العدو المحتل لم يعد يفرق بين الصدق والكذب، فقد فقد السيطرة على كل شيء، وبلا شك أصبحوا محط سخرية للعالم، ولا زالوا يتحدثون في الدفاع عن النفس وهم المحتلون المسيطرون المحاصِرون لقطاع غزة.
وأضاف سرحان أن قادة الاحتلال في هذه الحرب باتوا مرتبكين يحاول كل منهم التخلص من المسؤولية الأخلاقية والجنائية عما يتم من إبادة، مشيراً إلى أن "الاحتلال" كان دائما مصدقاً لكذبه عبر عقود، والآن تاهوا حتى في كذبهم، والعالم أصبح قادراً على أن يرى الحقيقة على ما هي عليه، وليس بإمكان آلية الحرب الصهيونية العالمية الاستمرار في الكذب وضمان تصديقه كما هي العادة، وهذا دليل على "فشل الكذب السياسي والإعلامي على كل صعيد".
كما يبين سرحان أن ما يحدث من كذب دعائي له تبعات نفسية على مدار عقود، وهذا ينبع من القلق الوجودي الذي يعاني منها الإسرائيليون منذ العام 1948، ويزداد تدريجيا مع السنوات وتفاقم يوم 7 أكتوبر بأن الذي يخشونه قد حدث، وهو انهيار نظرية القلعة، وهي الآن مكللة بالخسائر من مختلف النواحي، وحتى النفسية والاجتماعية منها، ورعبهم من التعرض للهجوم في أي وقت.
ومن جانبٍ آخر، يرى الباحث والخبير الإعلامي الدكتور تيسير أبوعرجة أن أي متتبع يعي قصة نشأة هذا الكيان المحتل في فلسطين منذ بداياته وتأسيس أولى مستعمراته بدعم من القوى الاستعمارية التي التقت مصالحها في تأسيسه مع مصالح الحركة الصهيونية، يدرك تماما حجم الأكاذيب والروايات الكاذبة التي صاحبت هذه النشأة وأهمها أنها أرض بلا شعب لشعب بلا أرض.
ويقول أبو عرجة بأن الشعب الفلسطيني قد دخل في مقاومة وصراع مع هذا العدو من اليوم الأول الذي ظهرت فيه خيوط المؤامرة الصهيونية المدعومة، ولكن هذا الكيان لكي ينشأ وهو يعلم أن مقولاته وأساطيره كاذبة قام بتأسيس العصابات المسلحة الإجرامية التي قامت بالعديد من المجازر والمذابح المعروفة قبل نكبة عام 1948 وما بعدها من أجل ترويع المواطنين الآمنين ودفعهم إلى التهجير القسري.
ورغم ذلك استمر هذا الكيان ينسج الأكاذيب حتى أحداث طوفان الأقصى الذي أنهت فيه المقاومة الفلسطينية أسطورة الجيش الذي لا يقهر وقامت بالانتصار عليه ولم يكن في هجومها أي تجاوزات أو أي سلوك لا يتفق مع الأعراف الدولية والأخلاق العربية والإسلامية، وفق أبو عرجة، ولكن الاحتلال بقي مستمرا في أكاذيبه حتى وضع نفسه في موضع تندر حتى من الغربيين أنفسهم الذين انطلت عليهم هذه الأكاذيب وكل أشكال التزوير والفبركات في الأيام الأولى لمعركة السابع من أكتوبر، والغريب أنهم يكذبون ويصدقون أكاذيبهم لأنهم يعلمون أن ذلك يقع في صلب مشروعهم الصهيوني من بداياته إلى يومنا هذا.
ويتوافق أستاذ علم النفس في الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور محمد محمود بني يونس، مع بقية الآرء حول تلك الدعاية النفسية التي بات كذبها منطليا على العالم بأسره، ويقول من خلال المشاهدات لشهداء غزة الأبرياء من المدنيين المرضى والخدج ضحايا العنف الإسرائيلي الغوغائي، تحطمت الصورة النمطية الإيجابية السائدة المخزونة في الذاكرة طويلة الأمد عن الكيان الإسرائيلي اللاإنساني لدى الداعمين له قولا وفعلا.
ويستدل على ذلك، وفق بني يونس، من خلال التصريحات الأخيرة لزعماء الغرب الداعمين لهذا الكيان، ومسيرات شعوبهم المضادة للعنف الإسرائيلي الوحشي الهمجي، مشبهاً الغرب حالياً بأنه "يعض أصابعه ندما على مواقفه اللاأخلاقية الداعمة للكيان الزائف الكاذب الخادع، وبدأ يشعر بالخجل من نفسه، ويعترف بأنه أكبر مجرم شريك إستراتيجي في أكبر جريمة لا أخلاقية ضد العزل الأبرياء.
صمود أهل غزة هو أفضل في دقته من جهاز كشف الكذب، كما يصف بني يونس، فالممارسات الإسرائيلية الوحشية أماطت اللثام عن الوجه القبيح لهذا الكيان المصطنع، والكذب ليس بالجديد عليهم، مستذكراً بعض الأقوال التاريخية حول "الصهاينة"، والتي تؤكد هذا الزيف، ومنها مقولة "حقا إن اليهود هم أسياد الكذب، وقول لقد اكتشفت مع الأيام أنه ما فعل مغاير للأخلاق وما من جريمة بحق المجتمع إلا ولليهود يد فيها"، وأخرى تقول "الحقيقة الكاملة هي أن كل الأكاذيب تأتي من اليهود"، فيما هناك قول آخر وهو "بمجرد أن كذبت، أصبحت يهودياً إلى الأبد". ويعتقد بني يونس أن الحرب الوحشية الحالية استطاع من خلالها أهل غزة الأبرياء إجراء عملية غسيل دماغ لأنصار إسرائيل، حيث ظهر الحق وزهق الباطل، فالشمس لا تغطى بغربال، فمهما تغطرس وتجبر هذا العدو، فقد أصبح "كسيقان القمح الفارغة في مهب الريح".
ولكن لماذا وجد الاحتلال من يصدقه خصوصا في الدول الغربية الكبرى وفي الولايات المتحدة الأميركية؟ وهنا يجيب أبو عرجة بأن الإجابة يمكن تفسيرها بخضوع الغرب تاريخيًا لسطوة اللوبيات الصهيونية ولعقدة الذنب لدى الغربيين بتأثير الهولوكوست اليهودي في ألمانيا في الحرب العالمية الثانية ولوجود عقدة معاداة السامية، ناهيك عن تشويه الصورة العربية والإسلامية في الإعلام الغربي منذ عقود طويلة تحت دعاوى الإرهاب.
بيد أن الغرب هو من كان راعيًا لأشكال الإرهاب قديما وحديثا، وهي المقولات التي قامت الصهيونية بترويجها وتأجيجها، بحسب أبو عرجة، الأمر الذي جعل هناك استعدادا لدى الدول والشعوب الغربية لتقبل كل ما يسيء للعرب والمسلمين، والآن وبعد أن تكشفت هذه الأكاذيب من خلال إعلامهم الموثق، حول أحداث طوفان الأقصى فإن العالم مدعو لأن يردع هذا الكيان المحتل ويوقف إجرامه ومجازره ضد المدنيين الأبرياء في غزة وأن يوقف قادة هذا الكيان من مجرمي الحرب عند حدهم وأن يقول لهم كفى كذبًا وتزويرًا وإدعاءات مبنية كلها على الأطماع والأساطير الجوفاء.

MENAFN25112023000072011014ID1107484324

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث