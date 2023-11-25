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داعش.. دولة الوهم: كتاب جديد للراحل محمد السيد

11/25/2023 2:26:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



صدر حديثا، عن دار عمار للنشر والتوزيع، كتاب للأديب الفلسطيني محمد السيد، بعنوان: داعش.. دولة الوهم. والكتاب من القطع المتوسط، وقد جاء في مائة وثلاث صفحات.
وتضمن الكتاب سبعة مباحث، أورد فيها المؤلف وقائع وحقائق موثقة، وسياقات نصية على ألسنة أصحابها، تؤكد ما ذهب إليه المؤلف من قناعات. المباحث جاءت كالآتي: مقارنات، السلفية في سورية، مشروع دولة العراق والشام (داعش)، تفاصيل دولة العراق والشام (داعش)، صورة عن (داعش) في وسائل الإعلام، أبرز ممارسات (داعش)، كيف تعامل (داعش) مع السكان؟.
ويؤكد المؤلف أن مفهوم الدولة الذي أرادته هذه الفئة المشبوهة (داعش)، مشروع يحاول الانقضاض على إرادة الشعب في ثورته على العصابة الحاكمة في سورية، وإرادة التخلص من الاستبداد والظلم والفساد، والانتقال إلى دولة حديثة، ينعم فيها الشعب السوري بأطيافه ومكوناته كلها، بالكرامة والحرية التامة، "ساعيا إلى التقدم والتعايش والتعددية، وتداول السلطة بسلمية وسلاسة شعبية حرة كريمة".
ويذهب السيد إلى أن (داعش) "دولة بالإكراه، والذي يخالف رأيها وأوامرها وتعليماتها، فهو كافر مستحق للقتل، ولو صام وصلى ونطق الشهادتين وعمل بهما".
ويقف المؤلف على تاريخ هذه الجماعة، فيصل إلى أن نهجها إنما هو تجديد "لمنهج وفكر وسلوك غلاة الخوارج وعتاتهم، بل ولأكثرهم انحرافا ودخولا في باحة الآخرين، من خلال (دولة) ليس لها أرض ولا حاضنة، ولا عقل أو منطق تستطيع به التعايش والتعامل الإنساني والتنظيمي، والتفاهم الإيجابي مع المحيط الذي تعيش فيه".
وهذا الذي قرره المؤلف، لم يأت من فراغ، إنما رأى أن هناك سمات مشتركة بين الخوارج وداعش، فللسيد كتاب صدر سابقا بعنوان (الفِرق في الإسلام في مائة سؤال وجواب.. جذورها وحاضرها)، درس فيه الفرق الإسلامية، ووقف على جذورها وحاضرها، فربط بين الماضي والحاضر، وبين كيف أن المسميات هي ما اختلف لا غير، أما السمات فواحدة، من مثل ما اتسموا به من "علم ضحل، وفقه بلا نظر ولا بصيرة، وخروج بعضهم إلى حد ارتكاب المحرمات المتفق على حرمتها، ومفارقة المجتمع ومحاربته ومحاولة تدميره"، وغيرها من السمات التي أوردها الكاتب.
وتناول السيد كيفية نشوء هذه الجماعة وأسباب نشوئها، مشيرا إلى ارتباط النصرة في سورية بدولة العراق، وقائدها أبو بكر البغدادي، وبالقاعدة، منتهيا إلى أن "داعش، تشكيل ظرفي توظيفي، تشتري قياداته العليا (أجندات) طامعة، ذات برامج ومشاريع كبرى في المنطقة، تمولها وتسلحها وتغدق عليها بذلك". فيدخلون فجأة على الحراك الشعبي، مدهشا الناس في البداية بما يمتلك من إمكانيات وأعمال مدعمة بالسلاح الجيد والمال الوفير، والمظاهر الدينية الجذابة، والإقدام المبهر، فينجذب الشباب المخلص، متطوعا في صفوفه، قبل أن يكتشف البعض منهم أنه غرر به من قبل هؤلاء الطواغيت، الذين يحملون برامج تخريبية للثورة والثوار، وللاعتصامات.
وهذا الدخول المتأخر –بحسب السيد- للتنظيم على مقاومة العراقيين للاحتلال الأميركي، وعلى ثورة السوريين على حكم العصابة الاستبدادية، بعد تقدم الثورتين، "إنما يثير الشبهة؛ لأنه دخول على نجاح عملوا على تقويضه بعشوائيتهم وعملياتهم غير المنضبطة، وقيامهم في العديد من الأحداث بالسطو على منجزات الثائرين وقتل قياداتهم بلا رحمة، والقيام بأعمال التفجيرات التي تستهدف العزل من الأطفال والنساء، والقتال من أجل احتلال الأماكن المحررة من قبل الثوار في سورية... وأكثر ما يثير الشبهة بهم وبأهدافهم، توقف جيش العصابة الحاكمة عن قصف الأماكن والمدن والأرياف التي كانوا يستعيدونها من أيدي كتائب المجاهدين والجيش الحر، في حين كان القصف يهز تلك المناطق بالليل والنهار، قبل أن يستحوذ الداعشيون عليها". فـ"عمل داعش يمثل دعما وعضدا للنظام الأسدي المجرم، فهو يقوم بقتل الناس الرافضين للحكم المستبد، المطالبين بالحرية والكرامة، ويعدم الأطفال والنساء والنشطاء والثوار بعد تعذيبهم".
وانتهى المؤلف هنا، إلى أن "الأنظمة العربية والإسلامية التي عجزت عن استيعاب برامج الحركات الإسلامية المعتدلة، الواعية الساعية بجد ونشاط وصدق إلى الإصلاح والنهوض بالأمة، وبناء استقلال حقيق لها، تحوطها فيه الحرية والتميز، وتقديم الإضافة الناضجة لمسيرة عصرية راشدة... اتجهت إلى صناعة البدائل من الذين يلبسون لبوس الدين والجهاد، وتعويمهم في السوق، كي تتفادى بهم اجتياح المعتدلين من أصحاب المشاريع السديدة، الساحات الشعبية والسياسية والاجتماعية".
ليصل السيد إلى التساؤل حول هذه الفئة: هل من تنظيم إسلامي حقا، وهل من دولة أم وهم دولة؟ هل هو متبع الشريعة الإسلامية كما يدعي؟ أين نضع هذا التنظيم بين فصائل الثوار؟ وغيرها من التساؤلات. مبينا أن المراجع التي يمكن الاستفادة منها في إيجاد إجابات تشفي غليل الباحث المدقق، قليلة، إنما الباحث لا بد له من التحليل وربط الأحداث بعضها ببعض، وسبكها جنبا إلى جنب مع الزمان والمكان. فيأتي هنا على أقوال ناس منهم، بل من قادتهم الذين انشقوا عنهم وتركوهم بعد أن أدركوا غلو هذه الجماعة ومآربها الخبيثة، ويكفي أن ننقل قول كبير منهم كان قد انشق عنهم، هو أبو عبدالله "محمد المنصور" الذي كان أميرا في جيش المجاهدين في العراق، إذ قال: (إنه لا شك عندي أنهم في كثير مما وقع فيه الخوارج من الغلو في التكفير والقتل بغير حق، وواقعهم العملي يثبت ذلك، فهم يكفّرون الأعيان بمسائل خلافية، كما يكفرون بالظنون والأوهام).
من هنا، يذهب المؤلف إلى أن هذه التنظيم، يقوم في سورية بما قام به في العراق، من محاولات لحرف الثورة التي هبّت عفويّا، مطالبة بالحرية والكرامة، ومشاركة المواطنين جميعا على اختلاف أعراقهم ومذاهبهم في صنع القرار في بلادهم، متسائلا حول نص أورده لأحد كتابهم الذي أطلق على نفسه (الموحد))، وهو اسم مستعار، يتحدث فيه عن الزرقاوي وجماعة التوحيد والجهاد، التي شكلها ورعاها، فيقول: (فالتوحيد والجهاد تعني على الواقع: كتاب يهدي، وسيف ينصر أي دعوة وبيان وسيف وسنان، وهذه هي لغة الشرع وسياسته التي أمرنا الله بها في كتابه وسنة نبيه كي نوصلها إلى الناس). فيرد السيد على هذا بسؤال استنكاري: "لمن السيف والسنان؟ هل هما للمتسوقين في الأسواق التي فجروا فيها السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة؟ أم هي تلك الأحزمة التي فجرت خيام العزاء؟ أم هي قطع رؤوس من يخالف أوامر الدولة وقراراتها الكركوزية، التي لا يحق لها أصلا فرضها على الناس؟ وهي في الحقيقة لم تأت في الزمان والمكان والظروف المناسبة، ولم تأت من صاحب صلاحية أقر له المجتمع بها، وعلى الأخص أن كثيرا من عناصر هذه الفئات ليسوا من أهل البلاد، ولم يطلب أهل البلاد نصرتهم"
* تقديم الدكتورة تمام السيد

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