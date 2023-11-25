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أنشودة الفارس الأخير

11/25/2023 2:26:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
* علاء الدين أبو زينة






* علاء الدين أبو زينة

غبارٌ على وجهِ هذا النهارْ.
وثَمَّ كؤوسُ حِمامٍ تُدارْ..
وثَمَّ حَمامٌ تُقوَّضُ أبراجُهُ البيضُ،
ثمَّةَ مذبحةٌ لعصافيرِ أحلامِنا في الجوارْ..
وثمّةَ عارٌ عريضٌ يدقُّ علينا السُّدفْ
يؤمُّ منازلَنا ثم يجلسُ في المنتصفْ
ونسقيهِ قهوةَ أمواتِنا، ونعطِّرُها ببُهار الأسفْ
وثمةَ بعضُ نُثار الكرامةَ، دارَ على قفرِنا، واستدارْ..
فما عادَ ثمةَ حيٌّ بها، وكأنها:
عفَتِ الديارُ، محلُّها، فرجالُها،
وبها رسومُ حيائِنا درَسَت،
وصارَ إباؤُنا أخبارُ..
وهنا تأبَّدَ من تعوَّدَ نخوةً هلَكتْ
وصارَ مُقامُها آثارُ
* * *
دعوني قليلًا، لعلّي أرممُ أنحاءَ هذا السوادْ.
سأبحثُ بين سودِ الملابِس عن خرقةٍ
لأعلّقَها في الصباح على سورِ منزلِنا،
رايةً للحِدادْ..
وهذي المسافةُ بين شهيدَين، تكفي
لأُحضِر من مطبخ البيتِ شايًا،
وأمزجَه بالشجنْ.
وأغزلَ حبلَ الاناشيدِ، شالاً،
يضمِّدُ جرحَ الوطنْ
هناكَ الكثيرُ من الدم هذا الصباحْ،
فهيَّا لنقطفَ ما أنبتتْهُ الشهادّةُ من حبَقٍ، في شقوقِ الجراحْ..
تعالوا معي كي نلملِمَ زهرَ الشقائقِ عن جثثِ الراحلينْ..
لعلّي أعودُ غداً، ظافرًا، فوقَ أجسادِهمْ
بينَ سربٍ من العائدينٍ..
وأضفرَ طوقَ الأكاليلِ
فوقَ قبورِ الذين قضَوا،
أو مضَوا لمساءاتِ أعمارِهم مُبْكرينْ..
***
يدورُ الموتُ في الساحاتْ..
قتلانا على الطرقاتْ..
بَينٌ حطَّ في الشُرُفاتْ..
أسرابُ القذائفِ حاصرَتْ بيتي،
ودباباتُهم في ردهتي،
لكنَّني –شُكرًا لهم- حرٌّ
ولي وقتي لكي أختارَ شكلَ نهايتي،
ليَ أن تسودَ مشيئتي
إمَا طريدًا،
أو شهيدًا،
أو خفيفًا من صليبِ خلاصِكُم،
ولكُم خطاياكُم ولي زنزانتي.
في الليلِ يقصدُها الطليقُ من الحمام، لكي ينادمَني قليلاً،
ثم يحملَ ما اقترفتُ من القصائدِ لابنِ عمّي في حلَبْ
وليَ ابنُ عمٍّ يستطيبُ الشِّعرَ، علَّقَ سيفَه في صدرِ خيمتهِ، وودّع سيفَه، وغفا على سرُرِ المدائحِ، واستراحَ من المعاركِ والغضبْ..
وليَ ابنُ خالٍ وابنُ عمٍّ، في المحيطِ وفي الخليجْ.
سلِّم عليهِم يا حمامُ، وخذ سلامي للعربْ..
عمّا قليلٍ تعبرُ جثتي فيهم،
فوافيِهم بقُربِ نهايتي،
كيما يُعِدُّوا ما استطاعوا من مراثيهم،
ومِن خيلِ النشيجْ..
***
غضَبٌ على وجهِ النهارْ،
والنارُ من حَولي، وفيّْ..
ضاقَ الفضاءُ عليَّ، لكنّي اتّسعتُ..
وخرجتُ مقهورًا إلى المنفى،
ولكنّي رجعتُ..
وخرجتُ من جُبِّ الخيانة،
خذ قميصي يا أبي،
وامسَح ظلامَ الليلِ عن عينكَ،
واخرُج من هزائمِهِم، وخذ عينيّ..
إني أنا الأزَلُ الفلسطيني،
تألفُني الخنادِقُ، والبيارقُ،
والبنادِقُ أدمنَت كفَّي..
ولديّ، بوصلةُ الرصاصِ،
ووُجهتي حريتي،
ضاقَ الفضاءُ عليّ،
طالت قامتي، ونَما الغمامُ إليّ،
فلتقفوا على أعلى الجِبالِ
لكي تُدانوا رُكبتَيّ..
آليتُ أن أبقى،
ولن يقوى عليَّ الموتُ،
إني طائرُ العنقاء،
أصعَدُ من رمادِ خرابِكمُ،
وأجيءُ محتشدًا بخيلِ البَرقٍ،
فانتظروا الصواعقَ من يدَيّ..

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