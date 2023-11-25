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الميثاق: ندعو الاردنيين للاستعداد للحرب وقفا لمحاولات تهجير الفلسطينيين

11/25/2023 2:26:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حذر حزب الميثاق الوطني إسرائيل من أي محاولة للمساس بالأمن القومي للدولة الأردنية عبر محاولة تهجير الأشقاء الفلسطينيين من الضفة الغربية للأردن، داعيا الاردنيين للاستعداد للحرب ومشيرا إلى أن حربنا مع اسرائيل سيكون عنوانها الشهادة والنصر معا، لأننا سندافع بكل بسالة وشجاعة عن وطننا وامنه.

وأضاف حزب الميثاق الوطني في بيان صادر عنه عقب الاجتماع ٣٧ الذي عقده المكتب السياسي للحزب برئاسة أمينه العام الدكتور محمد حسين المومني اليوم السبت إن شعبنا الأردني سيكون في قلب الحدث وسيحارب بكل بسالة وشجاعة وتاريخنا المشرف يشهد لنا بذلك دفاعا عن وطننا الغالي الذي فديناه ونفديه بالدماء والأرواح جنبا الى جنب قواتنا المسلحة الأردنية-الجيش العربي الذي سطر البطولات في معاركه مع العدو الصهيوني على أسوار القدس وباب الواد والكرامة.

كما أكد الميثاق الوطني اعتزاز شعبنا العظيم بمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ومتابعة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد لأهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي كانت متقدمة على الجميع، حيث كنا أول المبادرين في العالمين العربي والاسلامي باستدعاء سفيرنا من تل أبيب، وطرد السفير الاسرائيلي من عمان، وقمنا بكسر الحصار على غزة عبر انزال المساعدات الإنسانية لأبناء القطاع، من خلال طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي، اضافة الى ارسال مستشفى ميداني آخر بقيادة ولي العهد مقدمين اغلى واثمن ما عندنا اطبائنا وممرضين، فضلا عن إرسال المساعدات الانسانية للاشقاء في الضفة الغربية، وارسال مستشفى ميداني عسكري لمدينة نابلس، وهذا يأتي في إطار دعم الاشقاء والمحافظة على بقاء القضية الفلسطينية، وافشال المخططات بتصفيتها على حساب الأردنيين والفلسطينيين.

كما أكد الميثاق الوطني اعتزاز الأردنيين وفخرهم بالحراك الدبلوماسي الذي يقوده جلالة الملك عبر جولاته العربية والدولية، واللقاءات التي يجريها جلالته في العاصمة عمان مع وفود دبلوماسية وسياسية، مما ساهم في تغيير النظرة العالمية تجاه ما يحدث في غزة والضفة الغربية، اضافة الى أننا نجحنا في خلق رأي عام دولي من خلال موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار تقدم به الاردن لوقف العدوان على غزة.

وختم الميثاق الوطني بالتاكيد على إلتزام الأردنيين بما يصدر عن دولتهم وقيادتهم من مواقف وقرارات متعلقة بالقضايا العربية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، لأن الجميع يعلم أن الأردن دائما في خندق قضايا أمته، وطالما دفع ثمن هذه المواقف المشرفة.

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