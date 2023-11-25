حماس: خروق لاتفاق الهدنة من قبل الجانب الإسرائيلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو، السبت، عن وجود خروقات ضمن اتفاقيات الهدنة الإنسانية في قطاع غزة التي دخلت حيز التنفيذ صباح الجمعة.
وقال النونو، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي خرقت اتفاقية الهدنة، حيث اطلقت النار على العديد من الفلسطينيين خلال فترة الهدنة مما أدى إلى استشهاد اثنين، كما أن ما دخل إلى منطقة شمال غزة من مساعدات هو أقل بكثير مما تم الاتفاق عليه، مطالبا سلطات الاحتلال بالالتزام التام.
وأضاف أن حماس تتابع تنفيذ كل بند من الاتفاق بشكل تفصيلي، حيث إنّ الاحتلال الإسرائيلي "المجرم" يشكل خطر على تنفيذ الاتفاق واستكمال العملية.
وبين أن تجاهل الاحتلال لموضوع الأقدمية في الإفراج عن الأسرى يضع الاتفاق في دائرة الخطر الحقيقي، في الوقت الذي قدمت فيه حركة حماس أمور لم تكن في الصفقة منها، إطلاق سراح عمال تايلنديين والذي تم بوساطة تركية ودور قطري.
وأكّد النونو أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن ينتقص دائماً من حقوق الشعب الفلسطيني، معتبرا ذلك غير مقبول ومرفوض، حيث أبلغت حماس الوسطاء وهم يتحركون بها وعلى الاحتلال أن يلتزم ببنود الاتفاق كما تلتزم بها المقاومة الفلسطينية.
ولفت إلى أن الاحتلال باع جمهوره الكثير من الأوهام منذ بداية الحرب وولم ينجح في تحقيق شيء من أهدافه
وأشار إلى أن حركة حماس منفتحه على بدأ المفاوضات غير المباشرة لاستكمال إخراج باقي الأسرى، ومنفتحه أيضا على دور الوسطاء ومستعدون للبحث بشكل جاد للتوصل إلى صفقات جديدة.
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