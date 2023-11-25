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حماس: خروق لاتفاق الهدنة من قبل الجانب الإسرائيلي

11/25/2023 2:25:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو، السبت، عن وجود خروقات ضمن اتفاقيات الهدنة الإنسانية في قطاع غزة التي دخلت حيز التنفيذ صباح الجمعة.
وقال النونو، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي خرقت اتفاقية الهدنة، حيث اطلقت النار على العديد من الفلسطينيين خلال فترة الهدنة مما أدى إلى استشهاد اثنين، كما أن ما دخل إلى منطقة شمال غزة من مساعدات هو أقل بكثير مما تم الاتفاق عليه، مطالبا سلطات الاحتلال بالالتزام التام.
وأضاف أن حماس تتابع تنفيذ كل بند من الاتفاق بشكل تفصيلي، حيث إنّ الاحتلال الإسرائيلي "المجرم" يشكل خطر على تنفيذ الاتفاق واستكمال العملية.
وبين أن تجاهل الاحتلال لموضوع الأقدمية في الإفراج عن الأسرى يضع الاتفاق في دائرة الخطر الحقيقي، في الوقت الذي قدمت فيه حركة حماس أمور لم تكن في الصفقة منها، إطلاق سراح عمال تايلنديين والذي تم بوساطة تركية ودور قطري.
وأكّد النونو أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن ينتقص دائماً من حقوق الشعب الفلسطيني، معتبرا ذلك غير مقبول ومرفوض، حيث أبلغت حماس الوسطاء وهم يتحركون بها وعلى الاحتلال أن يلتزم ببنود الاتفاق كما تلتزم بها المقاومة الفلسطينية.
ولفت إلى أن الاحتلال باع جمهوره الكثير من الأوهام منذ بداية الحرب وولم ينجح في تحقيق شيء من أهدافه
وأشار إلى أن حركة حماس منفتحه على بدأ المفاوضات غير المباشرة لاستكمال إخراج باقي الأسرى، ومنفتحه أيضا على دور الوسطاء ومستعدون للبحث بشكل جاد للتوصل إلى صفقات جديدة.

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