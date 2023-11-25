من هم الأسرى الأطفال المفرج عنهم من سجون الاحتلال؟

ضمن اتفاق تبادل أسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس"، أُفرج الجمعة عن 39 فلسطينيا، بينهم 24 أسيرة و15 قاصرا، بحسب "نادي الأسير" و"هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، وهي الدفعة الأولى من صفقة التبادل.



وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن الأطفال المفرج عنهم هم من مواليد أعوام تتراوح بين 2005-2007، وجميعهم وجهت لهم تهم رشق الحجارة أو المشاركة في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وفيما يلي إطار تعدّه الأناضول عن المعتقلين الأطفال المفرج عنهم، وهم:

1- أبان إياد محمد سعيد حماد

من مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، اعتقل في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وحكم بالسجن الفعلي لمدة 13 شهرا وغرامة مالية بقيمة 4000 شيكل (نحو 1070 دولارا)

2- محمد أنيس سليم ترابي

من محافظة نابلس شمالي الضفة، اعتقل في 10 يوليو/ تموز 2023، وحكم بالسجن الفعلي 15 شهرا.

3- قصي هاني علي أحمد

من محافظة بيت لحم جنوبي الضفة، اعتقل بتاريخ 23 يوليو 2023، وصدر بحقه حكما بالسجن لمدة عام.

4- جبريل غسان إسماعيل جبريل

من مدينة قلقيلية، اعتقل في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022، وصدر بحقه حكما بالسجن 14 شهرا.

5- جمال خليل جمال براهمة

من مدينة أريحا شرقي الضفة ، اعتقل في 28 أبريل/ نيسان الماضي، وصدر بحقه حكما بالاعتقال الإداري 4 أشهر إداريا (دون تهمة)، وجددت له أربعة أشهر أخرى.

6- إياد عبد القادر محمد خطيب

من بلدة حزما شرقي القدس، اعتقل في 20 فبراير/ شباط 2023، وصدر بحقه حكما إداريا 4 أشهر، جدد 3 مرات.

7- يوسف محمد مصطفى عطا

من محافظة رام الله بالضفة، اعتقل في 12 يوليو الماضي، وكان موقوفا.

8- محمد أحمد سليمان أبو رجب

من محافظة الخليل، اعتقل في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وكان موقوفا.

9- أحمد نعمان أحمد أبو نعيم

من بلدة المغير بمحافظة رام الله، اعتقل 27 نوفمبر 2022، وكان موقوفا.

10- براء بلال محمود ربعي

من الخليل، اعتقل في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وكان موقوفا.

11- معتز حاتم موسى أبو عرام

من الخليل اعتقل في 25 ديسمبر 2022، وكان موقوفا.

12- ليث خليل عثمان عثمان

من رام الله، اعتقل في 10 أبريل 2023، وكان موقوفا.

13- محمد محمود ايوب دار درويش

من رام الله، اعتقل في 12 أبريل 2023، وكان موقوفا.

14- جمال يوسف جمال أبو حمدان

من نابلس، اعتقل في 25 مايو/ أيار 2023، وكان موقوفا.

15- عبد الرحمن عبد الرحمن سليمان رزق

من مدينة القدس، اعتقل في 4 أكتوبر 2023، وكان موقوفا.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من سجون الاحتلال الاسرائيلي، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.