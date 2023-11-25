صحة غزة: إخلاء كامل لمشفى الإندونيسي وبقية جرحى الشفاء

أعلن المتحدث باسم وزارة صحة غزة، أشرف القدرة، إخلاء مستشفى الإندونيسي بالكامل والعمل على إخلاء بقية الجرحى من مجمع الشفاء الطبي.



وقال القدرة للأناضول، إن "المساعدات الطبية التي دخلت قطاع غزة غير كافية وهي أقل بكير مما كان يدخل سابقا".



وحذر من أن "الوضع الصحي في قطاع غزة سيء جدا وكارثي للغاية ومنهار ولا توجد أي مقومات صحية".