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استشهاد طبيب خلال اقتحام الاحتلال جنوب جنين (فيديو)

11/25/2023 2:25:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال اليوم السبت، خلال مواجهات في بلدة قباطية جنوب جنين شمالي الضفة الغربية وأصيب ثلاثة آخرون.

وأفادت مصادر طبية ومحلية باندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين، عقب تسلل وحدة خاصة "مستعربين" البلدة، ومحاصرة أحد المنازل بالقرب من مدرسة بنات قباطية، ما أدى إلى استشهاد شاب فلسطيني بعد إصابته بالرصاص الحي.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن 3 إصابات برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين.

وأفادت مصادر صحية فلسطينية، باستشهاد الطبيب شامخ كمال أبو الرب (25 عاما)، واصابة شقيقه محمد وشاب آخر بالرصاص، خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال عقب اقتحام البلدة.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 تشرين أول/أكتوبر الماضي (اندلاع طوفان الأقصى)، إلى 232 شهيدا، وأكثر من 2800 جريح، "حيث لا تزال قوات الاحتلال ومستعمروه يمارسون عدوانا ممنهجا ضد أبناء شعبنا في مدن، وقرى ومخيمات الضفة.



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