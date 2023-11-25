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في اليوم الثاني للهدنة.. الاحتلال يقتحم مناطق في الضفة (فيديو)

11/25/2023 2:25:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم السبت، اقتحامات عدة في“الضفة الغربية”؛ في اليوم الثاني للهدنة المتفق عليها بين“إسرائيل” وحركة (حماس)، بهدف تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى.

فقد اقتحمت مجموعة من القوات الإسرائيلية؛ اليوم السبت، مدينة“نابلس”؛ في“الضفة”، ومخيم“عسكر” الواقع شرقها اليوم السبت، وذلك عشية ليلة من الاحتفالات بإطلاق سراح بضع نساء من السجون الإسرائيلية.

كما اقتحمت أيضًا مدينة“الخليل” الواقعة بـ”الضفة”، حسّب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وفي وقتٍ سابق اليوم؛ دخلت قوة من الجيش الإسرائيلي مدينة“البيرة”؛ في“الضفة الغربية”، أيضًا وداهمت منزلاً في حي“جبل الطويل” يعود لعائلة“الجيوسي”.

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