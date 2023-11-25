المفوضية الأوروبية: الشعب الفلسطيني يحتاج ضمانات بعدم حدوث تهجير قسري

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الشعب الفلسطيني وجيرانه العرب يحتاجون إلى ضمانات بعدم حدوث تهجير قسري، ومنظور صالح للحياة عبر دولة فلسطين مستقلة تضم غزة والضفة الغربية وتحكمها إدارة فلسطينية متجددة.
وأكدت في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في كندا، الليلة الماضية، ضرورة إحلال السلام في الشرق الأوسط من خلال حل الدولتين الذي يتطلب وضع حد لعنف المتطرفين في المستوطنات غير القانونية بالضفة الغربية المحتلة.
ورحبت فون دير لاين على هامش "قمة الاتحاد الأوروبي وكندا"، ببدء الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تنص على تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.
وقالت "أود أن أشكر من جعلوا هذا ممكنا، وخاصة، الولايات المتحدة وقطر ومصر على جهودهم الدؤوبة".
وشددت المسؤولة الأوروبية على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
- (بترا)
MENAFN25112023000072011014ID1107484311
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.