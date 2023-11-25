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البث الإسرائيلية: هبوط طائرة قطرية تقل مسؤولين بارزين بمطار تل أبيب

11/25/2023 2:25:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "هبوط طائرة قطرية تقل مسؤولين بارزين بمطار تل أبيب على نحو غير معتاد".

وتأتي الزيارة في اليوم الثاني للهدنة، في ظل خروقات لبعض بنود الاتفاق، وفق ما صرح به طاهر النونو مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وقال النونو إن هناك خروق للاتفاق من قبل الجانب الإسرائيلي

وأضاف أن إسرائيل لم تلتزم بالمعايير التي اتفق عليها لإطلاق الأسرى، وأن الاحتلال لم يلتزم بالبنود المتعلقة بإدخال الشاحنات.

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