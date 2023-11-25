البث الإسرائيلية: هبوط طائرة قطرية تقل مسؤولين بارزين بمطار تل أبيب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "هبوط طائرة قطرية تقل مسؤولين بارزين بمطار تل أبيب على نحو غير معتاد".
وتأتي الزيارة في اليوم الثاني للهدنة، في ظل خروقات لبعض بنود الاتفاق، وفق ما صرح به طاهر النونو مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
وقال النونو إن هناك خروق للاتفاق من قبل الجانب الإسرائيلي
وأضاف أن إسرائيل لم تلتزم بالمعايير التي اتفق عليها لإطلاق الأسرى، وأن الاحتلال لم يلتزم بالبنود المتعلقة بإدخال الشاحنات.
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