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خارجية فلسطين تدين دعوة برلماني هولندي لتهجير شعبها إلى الأردن

11/25/2023 2:25:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، السبت، التصريحات "العنصرية" للبرلماني الهولندي خيرت فيلدرز، التي أنكر فيها حق الفلسطينيين بإقامة دولة، ودعا لتهجيرهم إلى الأردن.


جاء ذلك في بيان للخارجية الفلسطينية، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).


وأوضحت الوكالة أن الخارجية الفلسطينية، "أدانت بشدة التصريحات التحريضية العنصرية للبرلماني الهولندي خيرت فيلدرز، والتي أنكر فيها حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة حقه في تجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، داعيا لتهجيرهم إلى الأردن".


واعتبرت الوزارة تلك التصريحات "دعوة لتصعيد العدوان على شعبنا، وتدخلا سافرا في شؤونه ومصيره"، وفق البيان.


وأكدت أن "الشعب الفلسطيني أسقط تلك التصريحات والمواقف، وأثبت عمق صموده في أرض وطنه، وتمسك قيادته بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، كما أسقطتها المواقف الأخوية الشجاعة والتاريخية للمملكة الأردنية".


وطالبت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الهولندية بـ"إدانة ورفض" تلك التصريحات، "بما يتوافق مع القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراته".

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