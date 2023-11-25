هل سيفرج الاحتلال عن الأسير أحمد مناصرة ضمن صفقة التبادل؟..توقعات مبشرة

توقع المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة (21 عاماً)، المعتقل حينما كان طفلاً منذ ثماني سنوات، أن تشمل دفعات الإفراج القادمة ضمن صفقة التبادل موكله الذي يعاني من وضع صحي ونفسي صعب، فيما تندرج قضيته ضمن الحالات الإنسانية الملحة التي تستوجب الإفراج الفوري عنه.



وفي تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أكد زبارقة أن مناصرة الذي يخضع حالياً لعلاجات نفسية مكثفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لا تعرف ماهيتها بالضبط، يجب أن يكون على رأس قائمة المفرج عنهم في إطار الصفقة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.



وأشار زبارقة إلى أن المعايير التي قررت بموجبها سلطات الاحتلال عدم الإفراج عن موكله غير واضحة تماماً، خصوصاً أن مناصرة تجاوز سنّ العشرين وأمضى معظم محكوميته البالغة عشر سنوات.



وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قررت في وقت سابق تخفيض مدة سنتين ونصف من عقوبة مناصرة الذي حكم عليه بالسجن 12 عاماً بعد إدانته بطعن إسرائيليين في هجوم عام 2015 في القدس الشرقية، عندما كان في الثالثة عشرة من عمره، واستشهد ابن عمه حينها.



وكان أحمد مناصرة في الثالثة عشرة من عمره وابن عمه حسن في الخامسة عشرة عندما اتُّهما بمحاولة طعن مستوطنين اثنين في مستوطنة "بسغات زئيف" المقامة على أراضي القدس الشرقية. واستشهد ابن عمه حسن عندما صدمته سيارة عمداً في أثناء هربه. وأثارت الحادثة صدمة بسبب صغر سنّ المهاجمين والجريحين.

وأثارت طريقة التعامل مع مناصرة خلال اعتقاله وفي أثناء التحقيق معه الرأي العام العالمي، وسط مطالبات بالإفراج عنه، خصوصاً بعد تدهور حالته الصحية والنفسية.



عقدت للأسير مناصرة، خلال العام المنصرم، عدة جلسات محاكم، وكانت أبرز هذه الجلسات المتعلقة بتصنيف قضيته كـ"ملف إرهاب"، الأمر الذي عرقل سبل الإفراج المبكر عنه، وتواصل إدارة السجون عزله انفرادياً، منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وذلك رغم وضعه الصحيّ والنفسيّ الخطير، ويمدد عزله كل عدة أشهر.



وكانت حملة دولية قد انطلقت دعماً وإسناداً له، للمطالبة بالإفراج عنه بمشاركة العديد من الاختصاصيين النفسيين في العالم ومؤسسات دولية.