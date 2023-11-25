المقاطعة تنتشر في قطر: متاجر داعمة للاحتلال شبه خالية من الزبائن

رفع المجتمع القطري سلاح المقاطعة في وجه المنتجات والمتاجر ومختلف الشركات الدولية التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، الذي يشن عدوانا وحشياً على قطاع غزة ومدن فلسطينية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ومنذ اليوم الأول للعدوان، ظهرت أشكال المقاطعة الشعبية، وأخذت بالتوسع والانتشار، مع استمرار القصف الممنهج، عبر الجو والبر والبحر، والذي دمر آلاف المباني السكنية، وطاول المستشفيات والمخابز، وكل مقومات العيش، وأسقط أكثر من 14 ألف شهيد غالبيتهم من الأطفال، وأكثر من 33 ألف جريح.



وتحظى المقاطعة، بمشاركة واسعة من المواطنين والمقيمين، وتكشف جولة سريعة على سلسلة من المطاعم الشهيرة في الدوحة والوكرة والخور التي تساند مقراتها الرئيسية كيان الاحتلال في حربه على غزة، أنها أصبحت شبه خالية، بعدما كانت تغص بالزبائن قبل بدء العدوان.



وتحول الاهتمام حالياً إلى التبرع بالمال والمواد المتنوعة استجابة لحملة الإغاثة التي أطلقتها جمعية قطر الخيرية، بعنوان "من أجل فلسطين" لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في مجالات الأمن الغذائي والمأوى والصحة؛ وذلك للتخفيف من معاناة المتضررين من أبناء الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبهم.



متاجر شبه خالية



ويروي الباحث في التراث الشعبي، والإعلامي القطري، صالح غريب، لـ"العربي الجديد"، أنه "مع بدء قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الغاشم على غزة، انطلقت حملة المقاطعة الشعبية على مستوى قطر ضد الشركات التي أعلنت دعمها ومساندتها لقوات الاحتلال، مثل سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" و"كنتاكي" و"بيتزا هت" و"برغر كينع" وغيرها، وبدأ المواطنون يقصدون المطاعم الأخرى، القطرية والخليجية والعربية وغيرها، ووجدنا أن بعض المتاجر والمقاهي التي كانت تزدحم بالمرتادين، مثل "ستاربكس"، أصبحت شبه خالية اليوم.

ويتمنى غريب أن تتواصل أشكال هذه المقاطعة بعد انتهاء الحرب على غزة قريبا، وألا يعود الناس إلى السابق، مؤكدا أن الضغط الشعبي من خلال المقاطعة، يستطيع أن يحدث تغييرا، واستشهد بما حدث في الأيام الأولى من العدوان الغاشم، عندما أعلن شريك أميركي في مطعم بجزيرة المها في مدينة لوسيل، عن تعاطفه مع العدو الإسرائيلي، فواجهه المجتمع بالمقاطعة، وبحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما اضطر الشريك القطري لقطع علاقته معه وتغيير اسم المطعم وتخصيص يومين من ريعه لدعم الأهل في غزة.

وينبه غريب إلى فوائد أخرى من المقاطعة، ومنها الجانب الصحي، لأن مأكولات ومشروبات هذه المطاعم، ثبت طبيا أنها تضر بالصحة وتتسبب بالعديد من الأمراض المزمنة كالسكري، ناصحا بالتوجه نحو العديد من البدائل المفيدة صحيا، وحتى اقتصاديا أثمانها أقل أيضا، مؤكدا أن المقاطعة توجع اقتصادات الدول والشركات التي تدعم الصهيونية.



وتحت ضغط المقاطعة الشعبية، أعلنت العديد من المطاعم والمحال التجارية وخاصة الفروع المحلية التابعة لشركات أميركية وأوروبية، عن تخصيص أرباحها في أيام محددة، لدعم أهل غزة، وقد أصدرت شركة المانع للمطاعم والأغذية، التي تدير وتملك ماكدونالدز قطر، بيانا رسميا، أعلنت فيه، تبرعها بمليون ريال (نحو 275 ألف دولار)، للمساهمة في جهود إغاثة أهالي غزّة.

وقالت الشركة في بيانها "نعيد التوضيح بأننا شركة محلية قائمة بذاتها تعمل بمسؤولية مجتمعية واقتصادية مستقلة تمامًا، وبأنه لا تربطنا أي صلة أو علاقة بأي قرارات وممارسات صادرة عن أي وكيل أخر لشركة ماكدونالدز حول العالم".



لا بد من البدائل



ويقول رجل الأعمال القطري، علي الخلف، لـ"العربي الجديد"، إن المقاطعة الشعبية في قطر موجودة بحكم مشاعر التضامن وسط ما يتعرض له قطاع غزة من اعتداءات وحشية وتدمير ممنهج لكل ما يتعلق بأبسط الأمور الحياتية، ويصل إلى تدمير المستشفيات وخزانات المياه، موضحا أن المقاطعة ليست بالأمر السهل، لأنه تدخل ضمنها خدمات وحاجيات كثيرة، في إطار المأكولات والمشروبات من السهل إيجاد البدائل المحلية أو العربية والإسلامية، أما الخدمات والتعاملات الأخرى، فلم نفلح في إيجاد بدائل.



وتساءل هل يمكن لرجال الأعمال مقاطعة الدولار والاستعاضة عنه بالين الصيني أو غيره من عملات الدول غير الداعمة للاحتلال؟ هل يمكننا مقاطعة شركات الطيران التي تستخدم طائرات "البوينغ" الأميركية، أو"الإيرباص" الفرنسية؟ موضحا أنه حتى تنجح المقاطعة ويكون أثرها موجعا، لابد من البدائل.

وهنا يطالب الخلف المنظمات الإقليمية كجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج، والتعاون الإسلامي، والأجهزة المتفرعة عن كل منها، بأن تلعب دورا قويا وحيويا لإيجاد البدائل وفق استراتيجية واضحة، سواء خلال العدوان المستمر على غزة، أو بدونه، لأن المنطقة برمتها مازالت مرتبطة ارتباطا تاما بالمعسكر الغربي.



ويقول: "لو أن الدول المنضوية تحت لواء هذه المنظمات على قلب رجل واحد، لما تجرأ الكيان الإسرائيلي وشن عدوانه على غزة والضفة والبقاع الفلسطينية، ولما استمر في عدوانه المتواصل منذ أكثر من 45 يوما بوحشية لا يقبلها أي ضمير إنساني.

ويرى الناشط القطري، المهتم بالقضية الفلسطينية، هاني الخراز، أن مقاطعة الشركات الداعمة للكيان الصهيوني ولعدوانه الغاشم على غزة هو أقل ما يمكن أن نقدمه في هذه المرحلة، موضحا في حديث مع "العربي الجديد" أن هذه المقاطعة تمثل أولاً موقفاً أخلاقياً في وجه شركات اختارت دعم القاتل والمعتدي والمحتل، والتزاماً ثابتاً من الشعب القطري بدعم القضية التي لطالما نظر لها باعتبارها قضية مركزية لا تقبل المساومة.



ويرى أن هذه المقاطعة ضرورية في ذات الوقت للتحرر من سطوة الشركات الرأسمالية العابرة للقارات التي أتاحت لها لعب هذا الدور القذر، وكشفت عن حقيقة أنها ليست سوى أدوات في ترسانة نظام رأسمالي لا يعبأ إلا بالهيمنة على الشعوب ومقدراتها وتحويل أفرادها إلى كائنات مستهلكة ومستعبدة.



ويعتبر الناشط القطري أن المقاطعة الشعبية أظهرت، حتى الآن، وعياً كبيراً لدى المواطنين والمقيمين والتزاماً واضحاً فاق كل التوقعات. مطالبا بالتفكير بكيفية تصعيد هذه المقاطعة بحيث تشمل المقاطعة السياحية والاستثمارية للدول الغربية التي تساند هذا الكيان الاستعماري الاستيطاني، وتصمت عن جرائمه وتجرّد الفلسطينيين من حقهم في مقاومة من احتل أرضهم وطردهم من بيوتهم وسلب وطنهم.



رمزية التضامن



ويعتبر المقيم المصري، الصحافي عبد الكريم حشيش، في حديث مع "العربي الجديد"، أن المقاطعة سلاح بيد الشعوب، تعبر من خلاله عن موقفها وتضامنها، وهو بالتأكيد يحمل رمزية كبيرة للتضامن، ويعكس حضورا حقيقيا للشارع العربي، يعلن فيه تواجده ووقوفه إلى جانب فلسطين عموما وغزة خصوصا، موضحا أنه رغم قلة فاعلية سلاح المقاطعة، وعدم إحداث أثر لتغير مجريات الأحداث فى غزة، فإنه يظل تعبيراً مطلوباً ومهماً، خصوصا فىيوقعه النفسي والمعنوي في فلسطين.



ويلفت حشيش إلى أنه تزامنا مع تفعيل سلاح المقاطعة المهم، فإنه يحتاج إلى خطوة اكثر فعالية، لدعم أهل غزة، وتوفير الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء وخيام، بعدما أجبروا على ترك بيوتهم وأمتعتهم وأعمالهم، والعيش فى هذه الأحوال المأساوية بلا حول أو قوة.



ويضيف: "لو كل إنسان وضع نفسه، لمدة خمس دقائق، مكان أهل غزة، لما قدر أن يقوم من مكانه، لهول المحنة التى يعيشونها، فحتى الحزن على فقد أحبتهم غير متاح لهم، و أقسى شيء يمكن أن يتعرض له الناس، هو حرمانهم من الحزن. واعتبر دعوة جمعية قطر الخيرية لدعم أهل غزة، هو بمثابة فتح باب خير كبير أمام المواطنين والمقيمين، ليؤكدوا تضامنهم وتعاطفهم.