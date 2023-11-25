ماذا قال تقرير الأمم المتحدة عن تغير المناخ؟

"الحد من تغير المناخ ممكن إذا بدأنا العمل الآن"، تلك هي النتيجة التي توصل إليها تقرير الأمم المتحدة.



طالب التقرير الصادر بعنوان: "دحض الخرافات حول المناخ والطاقة"، والمنشور عبر موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، الجميع باتخاذ إجراءات مناخية.

وتبرز هذه الآمال والتوجهات العالمية، أهمية الدورة الحالية من مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 12 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري، حيث يترقب العالم خلال المؤتمر الإعلان عن تنفيذ حلول فاعلة لمواجهة أزمة التغير المناخي الذي تتسارع أضراره في مختلف مناطق الكوكب.



وقال تقرير "دحض الخرافات بشأن المناخ والطاقة": "إن الاختيارات التي نتخذها اليوم ستحدد التغيرات المناخية التي سنشهدها في المستقبل.

فالتخفيضات الكبيرة والمستدامة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيره من انبعاثات غازات الدفيئة من شأنها أن تحد من تغير المناخ. إذا بدأنا العمل الآن، فسوف نتمكن من الحد من تغير المناخ والحفاظ على كوكب صالح للحياة".



وقدم التقرير عدداً من الحقائق المتعلقة بالمناخ والطاقة، مؤكداً أن التغيرات الطبيعية في نشاط الشمس أو الانفجارات البركانية الكبيرة تسببت في حدوث تحولات في درجات حرارة الأرض وأنماط الطقس، ولكن على مدى القرنين الماضيين، لم تؤثر هذه الأسباب الطبيعية بشكل كبير على درجات الحرارة العالمية.



وأوضح، أن حرق الوقود الأحفوري يؤدي إلى خلق غطاء من التلوث يحبس حرارة الشمس على الأرض ويرفع درجات الحرارة العالمية التي تؤدي إلى تغيرات منها: الجفاف، وشح المياه، والحرائق الشديدة، وارتفاع منسوب سطح البحر، والفيضانات، وذوبان الجليد القطبي، والعواصف العاتية، وتدهور التنوع البيولوجي.



خفض الانبعاثات

وفي نفس السياق، قال التقرير التجميعي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ "IPCC" الصادر في مارس الماضي: "لقد ارتفعت درجات الحرارة بالفعل بمقدار 1.1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، نتيجة لأكثر من قرن من حرق الوقود الأحفوري (مثل النفط والغاز)، واستخدام الطاقة والأراضي بشكل غير متكافئ أو مستدام".



وتابع التقرير:" أدى ذلك إلى زيادة تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة التي تسببت في آثار خطيرة بشكل متزايد على الطبيعة والناس في كل منطقة من مناطق العالم. ويتعين خفض الانبعاثات الآن وتقليصها إلى النصف تقريبا بحلول عام 2030".



واقترحت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ مفهوم "التنمية المقاومة للمناخ" التي تتضمن دمج تدابير التكيف مع تغير المناخ مع إجراءات تقليل أو تجنب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بطرق توفر فوائد أوسع.



وخلص تقرير التقييم السادس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ "IPCC" إلى أن المخاطر المناخية ستصبح أكثر حدة في وقت أقرب مما كان متوقعاً في السابق، وسيكون من الصعب التكيّف مع زيادة الاحترار العالمي.



الغازات الدفيئة

من جهته، أفاد تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر في أغسطس/آب 2023 تحت عنوان: "بيانات انبعاثات الغازات الدفيئة"، أن عام 2021 شهد انتعاش انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية الناجمة عن احتراق الوقود بنحو 6%، لتقترب من المستويات التي سبقت جائحة كوفيد-19.



وأشار التقرير إلى أن الوقود الأحفوري في عام 2021 واصل تمثيل 80% من إجمالي إمدادات الطاقة على مستوى العالم، حيث يشكل النفط ما يقرب من 30%، يليه الفحم 27% والغاز الطبيعي 24%.

ويهيمن الفحم على الانبعاثات العالمية الناجمة عن احتراق الوقود بنسبة 44%، يليه النفط 32% والغاز الطبيعي 22%، مضيفاً أن الصين والولايات المتحدة مسؤولتان معاً عن 45% من انبعاثات احتراق الوقود العالمية، يليهما الاتحاد الأوروبي، ثم الهند والاتحاد الروسي واليابان.



وتضمن التقرير فهم مساهمات أنواع الوقود والقطاعات المحددة في انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة باحتراق الوقود من عام 1971 إلى عام 2021 لأكثر من 205 دولة و38 منطقة.



وفيات الاحترار

بدورها، أفادت منظمة الصحة العالمية في تقرير حول تغير المناخ أصدرته في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بأن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن 3.6 مليار شخص يعيشون بالفعل في مناطق شديدة التعرض لتغير المناخ.

وعلى الرغم من أن البلدان منخفضة الدخل والدول الجزرية الصغيرة النامية تسهم بقدر ضئيل جداً في الانبعاثات العالمية، فإن هذه الدول تتحمل أقسى الآثار الصحية.



وبينت المنظمة العالمية، أن أزمة المناخ تهدد بنسف التقدم الذي أُحرز على مدى الأعوام الخمسين الأخيرة في مجالات التنمية والصحة العالمية والحد من الفقر، وتهدّد أيضاً بزيادة توسيع أوجه التفاوت في الصحة في أوساط الفئات السكانية وفيما بينها.



ونوهت إلى أن أكثر من 930 مليون شخص ــ نحو 12% من سكان العالم ــ ينفقون 10% على الأقل من ميزانية أسرهم من أجل تغطية تكاليف الرعاية الصحية.

ولما كان معظم أفقر الناس لا يستفيدون من تأمين طبي، فإن الصدمات والضغوط الصحية تدفع بالفعل قرابة 100 مليون فرد إلى براثن الفقر كل عام، مع تفاقم هذا الاتجاه نتيجة لتأثيرات تغير المناخ.



التزايد السكاني

وأشارت تقارير أممية إلى تفاقم أضرار المناخ بصورة متسارعة وغير مسبوقة نتيجة ارتفاع درجة حرارة الكوكب خلال الـ150عاماً الماضية بفعل الثورة الصناعية والنشاط البشري المتزايد وتزايد التعداد السكاني من مليار نسمة في عام 1900 إلى ملياري نسمة في عام 1950 وأكثر من 8 مليارات نسمة حالياً.



وفق بيانات الأمم المتحدة، أظهر علماء المناخ أن البشر مسؤولون فعلياً عن كل الاحترار العالمي على مدار الـ200 عام الماضية، إذ تتسبب الأنشطة البشرية في حدوث غازات الدفيئة التي تعمل على ارتفاع درجة حرارة العالم بشكل أسرع من أي وقت في آخر ألفي عام على الأقل.



الوعد السنوي

في سياق متصل، تصدر الوفاء بالوعد السنوي بتقديم 100 مليار دولار للدول النامية من أجل العمل المناخي، خطة التسريع 2023 لمواجهة التغيرات المناخية، التي وضعها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ضمن ستة إجراءات حاسمة، وفقاً لما أورده موقع الأمم المتحدة تحت عنوان:" التمويل والعدالة".



وأوضح تقرير الأمم المتحدة، أن معظم انبعاثات الغازات الدفيئة تأتي من الدول الأكثر ثراء فالدول الفقيرة، لم تصدر تاريخيا سوى حصة صغيرة من إجمالي الانبعاثات، مشيراً إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992 مهدت الطريق لتحقيق العدالة المناخية من خلال تبني المبدأ التاريخي "مسؤوليات مشتركة ولكن متباينة".



ومنذ عام 2009، أفضت المحادثات العالمية بشأن المناخ إلى الاتفاق على تعبئة 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية لاتخاذ إجراءات مناخية، سواء للتكيف مع تغير المناخ أو خفض الانبعاثات.



واستناداً إلى بيانات أولية أعلنتها منظمة التعاون والتنمية في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فإن من المرجح أن هدف حشد 100 مليار دولار تم تحقيقه بالفعل اعتباراً من العام 2022، وهو أقل بكثير من احتياجات الاستثمار المناخي الفعلية للدول الفقيرة، والتي قد تصل بحلول عام 2025 إلى تريليون دولار سنوياً.



واستهدف البند الأخير من خِطَّة التسريع 2023 لمواجهة التغيرات المناخية، حماية جميع الناس من الكوارث المناخية من خلال أنظمة الإنذار المبكر، إذ أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مشاركته في "COP27" حملة لتغطية الكوكب بهذه الأنظمة خلال السنوات الخمس المقبلة على أبعد تقدير، مشيراً إلى أن هذا التوجه أصبح ممكناً أكثر من أي وقت مضىk حيث إن 75% من الأشخاص لديهم هواتف محمولة و95% يمكنهم الوصول إلى الإنترنت، وقدرت اللجنة العالمية للتكيف أن الإشعار بوقوع كارثة وشيكة قبل 24 ساعة يمكن أن يقلل الضرر بنسبة 30%.