الاحتلال يمنع عشرات المصلين من دخول المسجد الأقصى المبارك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عشرات المصلين من القدس المحتلة، والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، من دخول المسجد الأقصى المبارك.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن سلطات الاحتلال أجبرت المصلين على أداء الصلاة في الطرقات وشوارع المدينة الملاصقة للبلدة القديمة، جراء سياسة الاحتلال المتواصلة منذ شهرين بعرقلة وإعاقة الدخول للمسجد الأقصى، وأفادت دائرة الأوقاف بأن جل من منعوا من الدخول هم من كبار السن القادمين من الجليل والمثلث في الداخل الفلسطيني .
وفي السياق، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة.
وقال المواطن المقدسي رامي الزير في بيان، إنه اضطر لهدم منزله بعد أن أجبرته بلدية الاحتلال على ذلك، تجنبا لدفع غرامة مالية اذا قامت آلياتها بهدمه.
وأضاف الزير أن مساحة منزله 80 مترا، ويؤوي عائلته المكونة من أربعة أفراد، وقام ببنائه على أرضه، وحاول الحصول على رخصة له، لكن بلدية الاحتلال رفضت ذلك، وأجبرته على هدمه بحجة البناء دون ترخيص.
-(بترا)
MENAFN25112023000072011014ID1107484303
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.