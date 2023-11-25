الاحتلال يمنع عشرات المصلين من دخول المسجد الأقصى المبارك

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عشرات المصلين من القدس المحتلة، والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، من دخول المسجد الأقصى المبارك.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن سلطات الاحتلال أجبرت المصلين على أداء الصلاة في الطرقات وشوارع المدينة الملاصقة للبلدة القديمة، جراء سياسة الاحتلال المتواصلة منذ شهرين بعرقلة وإعاقة الدخول للمسجد الأقصى، وأفادت دائرة الأوقاف بأن جل من منعوا من الدخول هم من كبار السن القادمين من الجليل والمثلث في الداخل الفلسطيني .



وفي السياق، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة.



وقال المواطن المقدسي رامي الزير في بيان، إنه اضطر لهدم منزله بعد أن أجبرته بلدية الاحتلال على ذلك، تجنبا لدفع غرامة مالية اذا قامت آلياتها بهدمه.



وأضاف الزير أن مساحة منزله 80 مترا، ويؤوي عائلته المكونة من أربعة أفراد، وقام ببنائه على أرضه، وحاول الحصول على رخصة له، لكن بلدية الاحتلال رفضت ذلك، وأجبرته على هدمه بحجة البناء دون ترخيص.

-(بترا)