الاحتلال لم يلتزم بالأقدمية في الإفراج عن أسرى فلسطينيين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صرح رئيس هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية قدورة فارس أن سلطات الاحتلال لم تلتزم ، الجمعة ، ببنود اتفاق الهدنة التي نصّت على تحرير الأسرى حسب الأقدمية.
وأضاف أن سلطات الاحتلال كانت تنوي تسليم الأسرى ، السبت ، في أريحا لكنهم رفضوا ذلك، وأن فصائل المقاومة الفلسطينية مستاءة من تلاعب إسرائيل بلوائح الأسرى.
وأكد فارس أنهم حتى اللحظة لا يعرفون أين سيكون الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى، كما حمّل الاحتلال مسؤولية مصير معتقلي غزة الذين يرفض إعطاء معلومات عنهم.
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