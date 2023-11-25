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الاحتلال لم يلتزم بالأقدمية في الإفراج عن أسرى فلسطينيين

11/25/2023 2:25:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



صرح رئيس هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية قدورة فارس أن سلطات الاحتلال لم تلتزم ، الجمعة ، ببنود اتفاق الهدنة التي نصّت على تحرير الأسرى حسب الأقدمية.

وأضاف أن سلطات الاحتلال كانت تنوي تسليم الأسرى ، السبت ، في أريحا لكنهم رفضوا ذلك، وأن فصائل المقاومة الفلسطينية مستاءة من تلاعب إسرائيل بلوائح الأسرى.

وأكد فارس أنهم حتى اللحظة لا يعرفون أين سيكون الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى، كما حمّل الاحتلال مسؤولية مصير معتقلي غزة الذين يرفض إعطاء معلومات عنهم.

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