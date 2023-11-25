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إعلام عبري: المقاومة عاملت الأسرى بإنسانية

11/25/2023 2:25:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نقل موقع "والا" العبري عن عائلات أسرى إسرائيليين أفرجت عنهم المقاومة الفلسطينية يوم أمس، تصريحات هي الأولى من نوعها.

وقالوا أهالي الأسرى المفرج عنهم أمس: "إنهم لم يتعرضوا لأي اعتداء منذ احتجازهم وتعاملوا معهم في غزة بإنسانية ولم يمروا بقصص الرعب التي كنا نتخيل أنهم يعيشونها".

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