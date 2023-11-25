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الاحتلال يضيق على إسراء جعابيص قبل الإفراج المتوقع

11/25/2023 2:25:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت شقيقة الأسيرة إسراء جعابيص إن المخابرات الإسرائيلية تحتجز شقيقتها منذ ظهر اليوم.

وأضافت أن الاحتلال يمنع أهالي الأسرى المحررين بالقدس من استقبالهم وحتى ممنوع علينا تقديم الحلوى أو استقبال الناس للتهنئة.

وتابعت: "نحن نعيش في توتر دائم ولا نعرف ما الذي سيحصل مع إسراء وهل ستخرج اليوم أو لا، وهمّنا اليوم هو كيف نستقبل إسراء لعلاجها".

قمن جهتها، قالت مراسلة الجزيرة إن عائلة الأسيرة إسراء جعابيص تتوقع الإفراج عنها اليوم لا سيما أن أخوها استدعي من قبل الاحتلال كما حدث أمس مع عائلات 6 أسيرات أفرج عنهم في القدس كان الاحتلال قد استدعى ذويهم.

وأضافت أن قوات الاحتلال حذرت أهالي الأسيرات المفترض الإفراج عنهم اليوم من حمل العلم الفلسطيني أو تعليقه على المنازل.

MENAFN25112023000072011014ID1107484297

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