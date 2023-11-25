الاحتلال يضيق على إسراء جعابيص قبل الإفراج المتوقع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت شقيقة الأسيرة إسراء جعابيص إن المخابرات الإسرائيلية تحتجز شقيقتها منذ ظهر اليوم.
وأضافت أن الاحتلال يمنع أهالي الأسرى المحررين بالقدس من استقبالهم وحتى ممنوع علينا تقديم الحلوى أو استقبال الناس للتهنئة.
وتابعت: "نحن نعيش في توتر دائم ولا نعرف ما الذي سيحصل مع إسراء وهل ستخرج اليوم أو لا، وهمّنا اليوم هو كيف نستقبل إسراء لعلاجها".
قمن جهتها، قالت مراسلة الجزيرة إن عائلة الأسيرة إسراء جعابيص تتوقع الإفراج عنها اليوم لا سيما أن أخوها استدعي من قبل الاحتلال كما حدث أمس مع عائلات 6 أسيرات أفرج عنهم في القدس كان الاحتلال قد استدعى ذويهم.
وأضافت أن قوات الاحتلال حذرت أهالي الأسيرات المفترض الإفراج عنهم اليوم من حمل العلم الفلسطيني أو تعليقه على المنازل.
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