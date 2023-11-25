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أسباب فنية وراء تأخر الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين

11/25/2023 2:25:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إن هناك أسبابا فنية وراء تأخر بدء عملية الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.

ومن المتوقع أن تفرج إسرائيل عن 39 أسيرا فلسطينيا من الأطفال والنساء مقابل إفراج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن 13 أسيرا إسرائيليا.

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