أسباب فنية وراء تأخر الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين

أسباب فنية وراء تأخر الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين
التاريخ
11/25/2023 2:25:56 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إن هناك أسبابا فنية وراء تأخر بدء عملية الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.
ومن المتوقع أن تفرج إسرائيل عن 39 أسيرا فلسطينيا من الأطفال والنساء مقابل إفراج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن 13 أسيرا إسرائيليا.
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