75 % من مستشفيات قطاع غزة خارج الخدمة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مسؤول الفريق الطبي النرويجي لقطاع غزة، مادس غيلبرت، إن 75 بالمئة من مستشفيات القطاع خارج الخدمة.
وأشار في تصريحات إعلامية اليوم السبت، إلى أن الوضع شديد الصعوبة في
القطاع والاحتلال شن هجوما عنيفا على النظام الصحي، محذرا من أن عدد شاحنات
الإغاثة الذي سمحت بدخوله إلى القطاع بنود الهدنة غير كاف. -(بترا)
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