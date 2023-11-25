القسام: تأخير الإفراج عن دفعة الأسرى الثانية لعدم التزام الاحتلال ببنود الاتفاق

أعلنت كتائب القسام مساء السبت عن تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من أسرى الاحتلال.

وأضافت القسام أن سبب التأخير حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بضمان إدخال الشاحنات الإغاثية لشمال قطاع غزة، وضمان التزام إسرائيل بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها.