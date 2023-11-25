القسام: تأخير الإفراج عن دفعة الأسرى الثانية لعدم التزام الاحتلال ببنود الاتفاق

القسام: تأخير الإفراج عن دفعة الأسرى الثانية لعدم التزام الاحتلال ببنود الاتفاق
التاريخ
11/25/2023 2:25:56 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت كتائب القسام مساء السبت عن تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من أسرى الاحتلال.
وأضافت القسام أن سبب التأخير حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بضمان إدخال الشاحنات الإغاثية لشمال قطاع غزة، وضمان التزام إسرائيل بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها.
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