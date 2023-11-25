الخيار النووي لحل الدولتين‏

MENAFN - Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة

سكوت ريتر – (كونسورتيوم نيوز) 2023/11/17

لا يمكن أن تكون أي دولة فلسطينية جديدة حرة على الإطلاق طالما كانت جارتها، إسرائيل، تمتلك أسلحة نووية.‏

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في 25 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في خطاب متلفز أنه عندما يتعلق الأمر بالعلاقات بين فلسطين وإسرائيل، فإنه "لا عودة إلى الوضع السابق كما كان في 6 تشرين الأول (أكتوبر)"، اليوم الذي سبقَ شن حماس هجومها المفاجئ على إسرائيل، والذي أدى إلى هجوم إسرائيل المستمر على غزة.

رددت كلمات بايدن مضمون كلمات وزير خارجيته، أنتوني بلينكن، الذي كان قد أخبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في اليوم السابق أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط من دون أن "ينال الشعب الفلسطيني حقه المشروع في تقرير المصير وفي دولة خاصة به". ‏

‏وكرر بلينكن مضمون هذا التصريح في 3 تشرين الثاني (نوفمبر)، حين أعلن في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة ملتزمة بحل الدولتين، الإسرائيلية والفلسطينية. وقال بلينكن: "أفضل مسار قابل للتطبيق، بل المسار الوحيد، هو من خلال حل على أساس الدولتين. إنه السبيل الوحيد لإنهاء دورة العنف مرة واحدة وإلى الأبد".‏

لم يتوقف هذا البيت الأبيض عن التعبير عن دعمه لحل الدولتين منذ تولي بايدن منصبه. ومع ذلك، واجه بلينكن صعوبة في إثارة الاهتمام بشأن هذه السياسة، بينما كافحت إسرائيل لتشكيل حكومة بعد فترة طويلة من الجمود السياسي الذي شهد إجراء أربعة انتخابات غير حاسمة في ثلاث سنوات: (في نيسان (أبريل) 2019، وأيلول (سبتمبر) 2019، وآذار (مارس) 2020، وآذار (مارس) 2021).

‏وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، ذهب الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع للمرة الخامسة. وفي هذه المرة، تمكن رئيس الوزراء السابق المخضرم، بنيامين نتنياهو، من تأمين ما يكفي من الأصوات والدعم السياسي لتجميع ائتلاف حاكم يميني متطرف.

وفي حين أنهى فوز نتنياهو الكابوس الانتخابي الإسرائيلي، فقد أثبت أيضا أنه بمثابة ناقوس الموت لتطلعات إدارة بايدن إلى إطلاق عملية سلام فلسطينية-إسرائيلية تقوم على حل الدولتين. ‏

‏كان الائتلاف الحاكم الذي شكله نتنياهو أكثر ميلاً إلى القضاء على "السلطة الفلسطينية" القائمة منه إلى إحياء رؤية ماتت، من وجهة نظر اليمين المتطرف في إسرائيل، مع موت إسحاق رابين في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 1995.

حتى تتحدث إدارة بايدن عن الدفع بحل الدولتين في أي مفاوضات قد تجرى في فترة ما بعد الصراع، فإن ذلك سيتطلب تخلي نتنياهو عن ائتلافه الحاكم، وهو عمل سيكون نهاية مستقبله السياسي. وهذا معروف على نطاق واسع داخل أوساط حكومة الولايات المتحدة. ‏

إسرائيل ما بعد الصراع

في هذا الوضع، لكي يقف بايدن وبلينكن إلى جانب حل الدولتين بهذه القوة، فإن ذلك يجب أن يتم مع افتراض قابل للتطبيق بأن إسرائيل ما بعد الصراع سيحكمها زعيم سياسي قادر على دعم فكرة تم خنقها، بالقدر الذي يتعلق بالسياسة الإسرائيلية، منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.‏

‏وحتى لو أمكن تجميع مثل هذا الائتلاف الحاكم معا للحفاظ سياسيا على فكرة حل الدولتين التي لا تلقى صدى لدى الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، سوف تظل هناك عقبة نهائية يجب إزالتها قبل أن تقوم أي فكرة عن سلام دائم بين الدولتين، الإسرائيلية والفلسطينية، على أساس مفهوم المساواة: برنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي.‏‏‏

‏لقد أربكت مسألة الأسلحة النووية الإسرائيلية كل رئيس أميركي منذ جون كينيدي. ووصلت الأزمة التي تشكلها هذه القضية إلى ذروتها في العام 1968، بعد أن وقعت الولايات المتحدة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وكان الذي وقع هذه الاتفاقية هو الرئيس ليندون جونسون في 1 تموز (يوليو) 1968. لكن عبء القضايا المتعلقة بتطبيقها وقع كاهل خليفته، ريتشارد نيكسون.

‏كانت إحدى القضايا السياسية الرئيسية التي واجهت إدارة نيكسون هي وضع برنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي. كانت إدارة نيكسون ملتزمة التزاما راسخا بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبذلك كانت ملزمة بالامتثال للقوانين الأميركية التي تحظر بيع التكنولوجيا العسكرية لدولة تعمل في انتهاك لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أو، كما في حالة إسرائيل، تمتلك قدرة أسلحة نووية خارج إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.‏

في ذلك الوقت، نصح مستشاره للأمن القومي، هنري كيسنجر، رئيسه نيكسون بالضغط على إسرائيل للتوقيع على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، ونزع سلاحها النووي. ومع ذلك، رفض نيكسون فكرة أن يُنظر إليه على أنه يضغط على إسرائيل بشأن قضية تتعلق بالأمن القومي، واختار بدلاً من ذلك الشروع في انتهاج سياسة قائمة على الغموض النووي، حيث وعدت إسرائيل بألا تكون أول دولة "تُدخل" أسلحة نووية إلى الشرق الأوسط، طالما كان من المفهوم أن "إدخال" لا يعني "امتلاك".‏

الغطاء الدبلوماسي الأميركي ‏

الآن، ‏بعد حوالي خمسة عقود ونصف، تواصل الولايات المتحدة توفير غطاء دبلوماسي للأسلحة النووية الإسرائيلية، وتحافظ على وهم الغموض على الرغم من معرفتها الكاملة بأن إسرائيل تمتلك ترسانة نووية قوية للغاية. ويصبح الحفاظ على هذا الموقف أكثر صعوبة، نظرا للموقف العدواني المتزايد الذي تتخذه الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بسياسة الغموض الخاصة بها.

في العام 2022، خلال مراجعة دورية أجرتها الأمم المتحدة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووي، خاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، يائير لابيد، لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية حول "قدرات إسرائيل الدفاعية والهجومية، وما يشار إليه في وسائل الإعلام الأجنبية بأنه "قدرات أخرى". وقال لابيد، في إشارة واضحة إلى الأسلحة النووية الإسرائيلية: "إن هذه القدرات الأخرى تبقينا على قيد الحياة، وستبقينا على قيد الحياة طالما أننا وأطفالنا نعيش هنا".‏

‏وكما هي حالة الأمور، فإن التهديد الذي تشكله الأسلحة النووية الإسرائيلية على الأمن الإقليمي والعالمي على حد سواء كبير اليوم كما كان في أي وقت مضى في تاريخ إسرائيل. ومع احتمال توسع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الحالي ليشمل "حزب الله"، وربما إيران، تواجه إسرائيل لأول مرة منذ العام 1973 تهديدًا وجوديًا حقيقيًا –نوع التهديد الذي بنيت الأسلحة النووية الإسرائيلية لردعه. ‏

‏‏وقد ألمح وزير إسرائيلي بالفعل إلى جاذبية استخدام الأسلحة النووية ضد "حماس" في غزة. لكن التهديد الحقيقي يأتي مما يمكن أن يحدث إذا تم جر إيران إلى الحرب. وهنا، يمكن أن يأتي "خيار شمشون" الذي يشاع كثيرًا عن إسرائيل، إلى حيز التطبيق، حيث تستخدم إسرائيل ترسانتها النووية لتدمير أكبر عدد ممكن من الأعداء بمجرد أن يصبح استمرار بقائها في خطر.‏

بالنظر إلى الخطر الحالي الذي تشكله ترسانة إسرائيل النووية، من الضروري منع الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي الحالي من التوسع. وبمجرد أن ينتهي الصراع، يجب أن تبدأ العملية من أجل إيجاد حل طويل الأمد يتضمن إقامة فلسطين حرة ومستقلة. ومع ذلك، لا يمكن أبدا أن تكون الدولة الفلسطينية الجديدة حرة إذا كانت جارتها، إسرائيل، تمتلك أسلحة نووية. ‏

بالعمل على أساس فهم أن إنشاء دولة فلسطينية سيتزامن مع دَفعة متجددة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وجيرانها العرب، فإن النتيجة فيما يتعلق بأمن إسرائيل ستكون وضعا أفضل بكثير، يجعل حاجة إسرائيل إلى الأسلحة النووية موضع نقاش.

‏مثال من جنوب أفريقيا‏

سوف يصبح السؤال المطروح عندئذ هو، كيف يمكن إقناع إسرائيل بالتخلي طواعية عن أسلحتها النووية. لحسن الحظ، هناك مثال من التاريخ. ‏

‏عكف نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا على تنفيذ برنامج للأسلحة النووية في أوائل سبعينيات القرن العشرين. وتظهر تقارير المخابرات الأميركية أن جنوب إفريقيا بدأت رسميًا برنامجها للأسلحة النووية في العام 1973. وبحلول العام 1982، كانت قد طورت وصنعت أول جهاز نووي متفجر.‏

بعد سبع سنوات، في العام 1989، صنعت جنوب إفريقيا ست قنابل نووية عاملة، كل منها قادرة على إيصال كتلة متفجرة تعادل 19 كيلو طن من مادة "تي إن تي".‏

كان برنامج الأسلحة النووية في جنوب إفريقيا صورة في المرآة للبرنامج الإسرائيلي من حيث أنه تم تنفيذه بسرية كبيرة، وكان مصممًا لردع التهديد الذي تشكله حركات تحرير السود المدعومة من الشيوعيين، والتي كانت تعمل على طول محيط الدولة الجنوب أفريقية. ‏

‏في العام 1989، انتخبت جنوب إفريقيا رئيسا جديدًا، إف. دبليو. دي كليرك F. W. de Klerk، الذي أدرك بسرعة أن الرياح السياسية كانت تتغير، وأن البلد يمكن أن يقع، في غضون بضع سنوات، تحت سيطرة القوميين السود بقيادة نيلسون مانديلا. ‏

‏وللحيلولة دون حدوث ذلك، اتخذ دي كليرك قرارًا غير مسبوق بانضمام بلاده إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية كدولة غير نووية، وفتح برنامجها النووي للتفتيش والتفكيك. وانضمت جنوب أفريقيا إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في العام 1991؛ وبحلول العام 1994، كان قد تم تم تفكيك جميع الأسلحة النووية لجنوب أفريقيا تحت إشراف دولي.‏

‏بمجرد أن تصل الحرب الفلسطينية الإسرائيلية إلى نهاية، وإذا بدأت إسرائيل التفاوض بحسن نية حول إمكانية قيام دولة فلسطينية حرة ومستقلة، يجب على الولايات المتحدة أن تقود جهدًا لجعل الحكومة الإسرائيلية تتبع المسار الذي سلكه دي كليرك من خلال التوقيع على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، والعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفكيك كامل ترسانة إسرائيل النووية. ‏

‏وينبغي أن تكون هذه الخطوة غير قابلة للتفاوض -إذا كانت الولايات المتحدة جادة في تهيئة الظروف لسلام طويل ودائم بين إسرائيل وفلسطين، فعليها عندئذ أن تستخدم كل النفوذ المتاح لها للضغط على إسرائيل لنزع سلاحها النووي بشكل طوعي. ‏

‏هذا هو الطريق الوحيد الذي ينطوي على إمكانية إحلال السلام بين إسرائيل والعالم العربي والإسلامي المحيط بها. ‏

‏*سكوت ريتر Scott Ritter: ضابط استخبارات سابق في سلاح مشاة البحرية الأميركية. خدم في الاتحاد السوفياتي السابق لتنفيذ معاهدات الحد من الأسلحة، وفي منطقة الخليج خلال عملية "عاصفة الصحراء"، وفي العراق للإشراف على نزع أسلحة الدمار الشامل. أحدث كتاب له هو" ‏‏نزع السلاح في زمن البيريسترويكا"، من منشورات (مطبعة تشاريتي).

*نشر هذا المقال تحت عنوان: The 2-State Solution's Nuclear Option