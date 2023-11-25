الاحتلال يهدد باستئناف العملية البرية إن لم يفرج عن أسرى الليلة

أفادت القناة الـ12 العبرية ان جيش الاحتلال هدد باستئناف العملية البرية

في قطاع غزة إن لم تفرج المقاومة الفلسطينية عن الدفعة الجديدة من الأسرى

المستوطنين منتصف هذه الليلة.

وأعلنت كتائب القسام مساء السبت عن تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من أسرى الاحتلال.

وأضافت القسام أن سبب التأخير حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بضمان إدخال الشاحنات الإغاثية لشمال قطاع غزة، وضمان التزام إسرائيل بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها.

