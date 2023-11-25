-->

Saturday, 25 November 2023 11:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأولويات الوطنية.. ومراجعة الاتفاقيات

11/25/2023 2:25:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. ابراهيم بدران






أحسنت الحكومة الأردنية حين أعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وبصريح العبارة، ان الاتفاقيات مع إسرائيل قد علاها الغبار. بمعنى أنها ليست فاعلة نظراً لما قامت وتقوم به إسرائيل من نقض صريح لهذه الاتفاقيات، وعدم الالتزام بما ورد فيها. وإذا كان هناك شكوك لدى البعض قبل 7 اكتوبر، حول خطورة وحشية السياسة الإسرائيلية التوسعية الجشعة، ظنا منهم أنه يمكن الثقة بها والاعتماد عليها في الماء والغاز والنقل والتصنيع، حيث دافع بعض المسؤولين باستماتة عن تلك الاتفاقيات، فقد جاءت أحداث الخمسين يوما الماضية، حين قطعـت إسرائيل الماء والكهرباء والغذاء والدواء عن 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، وكذلك جزئيا في الضفة الغربية، جاءت الأحداث لتثبت بشكل قاطع أن الغطاء الأميركي الأوروبي سرعان ما ينسحب استجابة لإسرائيل، والتي هي مستعدة للقيام بأي إجراء يحقق لها أهدافها، رامية بعرض الحائط بأي اتفاقيات أو قوانين أو مواثيق ثنائية أو جماعية أو دولية. بل اثبتت انها تستخدم أساسيات الحياة الإنسانية كجزء من ترسانة الاسلحة وبنك الأهداف التي توظفها من أجل التوسع والاستيلاء على الأرض والتهجير، والذي هو حرب ديموغرافية ضد الأردن ومصر، كما أعلن الملك عبدالله الثاني. بل ان أحد الوزراء في حكومة نتنياهو هدد بتعطيش الأردن، أي قطع المياه والطاقة (الغاز)، حتى لا تتمكن الأردن من توفير المياه اللازمة لمواطنيها.
وهكذا نحن أمام كيان سياسي لا يوثق به، إذ يهدد زعيمه بمحو المقاومة من الوجود، ويدمر جيشه المعتدي البنية التحتية بكاملها في غزة وفي مخيم جنين وغيره من الأماكن في الضفة الغربية المحتلة، ويطالب وزير ثان باستخدام القنبلة النووية ضد الفلسطينيين في غزة، ووزير ثالث يهدد بتعطيش الأردن، ووزير رابع يصف العرب الفلسطينيين بالحيوانات، ووزير خامس يخير الفلسطينيين بين الاستسلام أو الهجرة أو الموت، ويرفع خريطة الأردن كجزء من إسرائيل، ووزير خامس يسلح المستوطنين ليكثفوا إعتداءاتهم، وغيرذلك الكثير.
هل يمكن الاطمئنان إلى الاتفاقيات المعقودة مع هذا الكيان في قطاعات تشكل العمود الفقري للأمن الوطني كالماء والطاقة والسكة الحديد والصناعة؟.
ومن هنا فقد ذهب الملك عبدالله الثاني ليؤكد للحكومة على أهمية المياه وضرورة الاستعجال بالمشاريع الخاصة بها، وبالدرجة الأولى الناقل الوطني الذي له أولوية قصوى، رغم أن البحث فيه يعود لسنوات طويلة.
ومع التقدير للجهود المكثفة لوزارة المياه، يتساءل المواطن لماذا هذا التأخير في مشروع حيوي يتعلق بالمياه في بلد لا يتعدى نصيب الفرد من المياه 16 % من مستوى خط الفقر المائي؟ الحكومات المتعاقبة، تلجأ وبشكل تقليدي الى ((اشكالية التمويل وعدم توفر الممولين)). وهذا كله لا يخدم المصلحة الوطنية أبدا. لقد آن الآوان أن تعتمد الدولة على شعبها في كل شيء، بما في ذلك التمويل. وهنا نبين ما يلي أولا: يجب تقسيم مشروع الناقل الوطني إلى قسمين على الأقل: الأول يتناول محطة التحلية وملحقاتها ويمكن تقسيمها إلى محطتين أو ثلاث، والثاني يتناول الخط الناقل من العقبة الى عمان وبطول يقرب من 420 كيلو مترا.
ثانياً: المبادرة فوراً الى انشاء شركتين مساهمتين عامتين احداهما لمحطات التحلية والثانية للخط الناقل، ودعوة المواطنين والشركات الكبرى والبنوك وصناديق الحكومة للمساهمة في رأس مال الشركتين والمبادرة في إحالة العطاءات والتنفيذ.
ولا ننسى أن المبدأ الذي التزم به نتنياهو منذ سنوات: ((ليس هناك حل سياسي للمسألة الفلسطينية ولكن هناك حل اقتصادي يساعد على تحسين ظروف المعيشة)). واقنع الإدارة الأميركية بهذا المبدأ، وراح يضغط على الأميركيين ليساعدوه في تعميم فكرة الحل الاقتصادي مع الدول العربية كما تجلى في عهد ترامب، وتكون الآلية لتنفيذ المبدأ هي تمكين إسرائيل، مباشرة أو من خلال الأميركان، من المفاصل الأكثر حيوية للدول العربية
وخاصة المجاورة لها. وبالتالي يكون وراء التطبيع أو قبله ((جزرة أو عصاة)). وذلك ما يلوح به نتنياهو وشركاؤه في واشنطن.
ولذا ضغطت الولايات المتحدة الأميركية على شركة بريتش بتروليوم عام 2014 لتنسحب فجأة من أعمالها بالتنقيب عن الغاز في منطقة الريشة، ليتبع انسحابها ضغط تشجيعي أميركي لتوقيع رسالة نوايا بين الأردن وإسرائيل من خلال شركة نوبل اينرجي على تزويد الأردن بالغاز من إسرائيل، وليتم توقيع الاتفاقية السرية آنذاك عام 2016، وليبدأ الغاز الإسرائيلي بالوصول إلى الأردن عام 2020. وكان قد سبق ذلك استيراد شركة البوتاس الأردنية للغاز من إسرائيل. وفي عام 2021 ضغطت الولايات المتحدة على الاردن مرة ثانية لتوقيع رسالة نوايا ((الكهرباء مقابل الماء)) بين إسرائيل والأردن، وتم توقيع الرسالة في الامارات، ووقعت الولايات المتحدة كشاهد. والاتفاقية إذا تم تنفيذها تمكن اسرائيل من أهم عنصرين للحياة المدنية المعاصرة وهما الماء والكهرباء (من خلال الغاز). ان كمية المياه التي ستصدرها إسرائيل من محطات التحلية الخاصة بها ستعادل 20 % من احتياجات الأردن المائية، في حين أن كمية الكهرباء التي ستزودها لإسرائيل ستعادل 1.4 % من احتياجاتها من الكهرباء، وبذا لن تكون هناك قوة ضغط للأردن على إسرائيل.
من جانب ثالث فإن العمل في بناء خط سكة حديد، يعرف رسميا باسم سكة حديد الشمال، يبدأ من حيفا ليمر في الأردن فالسعودية فالإمارات والذي خصصت له إسرائيل 25 مليار دولار يسير العمل فيه كالمعتاد.
اليوم وإسرائيل تقوم بما تقوم به في غزة والضفة الغربية والضغط على الفلسطينيين في كل اتجاه ليخرجوا إلى الأردن ومصر في إطار الحرب الديموغرافية غير المعلنة، هل تبقى الاتفاقيات على حالها؟ هل يبقى الاعتماد على الغاز الإسرائيلي دون بدائل؟ وهي متاحة بالغاز السائل والصخر الزيتي والتوسع بالطاقة المتجددة؟ ويدعي بعض منظري التقاعس أن الغاز الإسرائيلي يوفر علينا 300 مليون دينار سنويا. وإذا سلمنا بذلك، وهو غير صحيح، ألا يستحق الأمن الوطني مثل هذا المبلغ حتى لا نقع فريسة للابتزاز الإسرائيلي؟؟ إن تأكيدات الملك وموقف الشعب الأردني يجب أن تأخذها الحكومة مأخذا عمليا جاداً وفي الاطار التالي أولا: تجميد معاهدة السلام لأن إسرائيل تنقضها كل يوم ثانياً: الإسراع في مشروع الناقل الوطني ومحطة تحلية العقبة كمشروعين متكاملين وليس مشروعا واحداً وبتمويل وطني من الحكومة والشركات والبنوك والمواطنين والإبتعاد عن صفقات ((البناء والتشغيل والتسليم B.O.T.)) ثالثاً: الغاء رسالة النوايا حول الكهرباء مقابل الماء واعتبارها لاغية. رابعاً: ايقاف العمل بخط سكة حديد الشمال إلى أن يتم إعطاء الفلسطينيين حقهم في دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني.
ذلك أن الحرب على غزة هي حرب على القضية الفلسطينية بكاملها في محاولة خبيثة لتصديرها إلى الأردن ومصر، وإن الأردن بمواقفه المشرفة إزاء القضية، والشعب الأردني ومواقف وتوجيهات الملك والبرلمان، كلها تدفع باتجاه الحرص على الأمن الوطني من الغدر والإبتزاز، وبالتالي الاعتماد على الذات واعطاء المشاريع الحيوية الاولوية، من خلال القدرات والتمويلات الوطنية.

MENAFN25112023000072011014ID1107484291

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث