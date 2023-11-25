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مخاصمة الاحتلال دوليا: تقدير موقف

11/25/2023 2:25:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. مصون شقير






بينما يعاني أهلنا في غزة من كافة أشكال العدوان البربري الذي ترتكبه دولة الاحتلال بهدف الاجتثاث والإبادة الجماعية، جاء البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة الأخيرة حافلا بعبارات الشجب والإدانة من جهة وإعلان المواقف والطلبات من جهة أخرى دون تبنّي أي وسائل مؤثرة لإنفاذها، وتم تتويج هذا البيان بنية توّجه المؤتمرين إلى المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك الذهاب في مسار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية باعتقاد أن ذلك يبرئ ذمتهم ويريح ضمائرهم من شلال الدم الذي يسيل في غزة.
وإذا كانت المحكمة الجنائية الدولية مختصة وبموجب نظامها الأساسي بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان، وهي مجموع الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال فعلا في غزة وعموم أراضي فلسطين على طول مدة الاحتلال، إلا أن التقاضي أمام هذه المحكمة يحفل بكثير من التحديات الجوهرية ومنها أن اختصاصها هو اختصاص تكميلي، بمعنى أنه حتى يتم تفعيل اختصاصها فيجب أن تكون الدولة التي لها ولاية على هذه الدعوى غير راغبة بالتحقيق فيها أو غير قادرة على القيام بذلك، وعليه فإذا أبدت دولة الاحتلال رغبتها بالتحقيق في أي من الجرائم المنسوبة إلى مسؤوليها“ولو كيدياً” فإنها بذلك ترفع يد المحكمة الجنائية عن نظر الشكاوى ضدها، وقد سبق لدولة الاحتلال أن قامت بذلك في عام 2002 حين فتحت تحقيقا في شكاوى مقدمة ضدها لِتُفشِل تحقيقا آخر بدأ في إسبانيا بالاستناد الى الولاية القضائية العالمية.
ونضيف بأن هذه المحكمة لا تتمتع بالاستقلالية المطلقة من حيث أحكام نظامها والذي يجيز لمجلس الأمن بموجب المادة (16) منه الطلب إلى المحكمة عدم جواز البدء بالتحقيق أو المقاضاة أو الاستمرار فيها لمدة اثني عشر شهرا قابلة للتجديد وبالشروط ذاتها، وجميعنا نعلم موازين القوى داخل مجلس الأمن وآليات اتخاذ القرارات فيه والتي لم يثبت أنها كانت يوما في مصلحة الشعب الفلسطيني، وكذلك من حيث ممارساتها إذ طلبت دولة فلسطين في العام 2014 من هذه المحكمة إجراء تحقيق في الجرائم المرتكبة من دولة الاحتلال، إلا أن المحكمة لم تبدأ بالتحقيق حتى تاريخه، واكتفت في العام 2021 بإصدار قرارٍ يفيد بأن ولايتها القضائية تمتد إلى داخل الأراضي المحتلة رغم أن دولة فلسطين قد وقعت على اتفاقية الانضمام الى نظام المحكمة الجنائية منذ العام 2014، بالمقابل فإن مدعي عام هذه المحكمة بدأ تحقيقا بشأن الوضع في أوكرانيا بعد نحو أسبوع فقط من بدء الأعمال العسكرية بين روسيا وأوكرانيا وقرر إثر ذلك إصدار أمر اعتقال بحق الرئيس بوتين، ناهيك عن أن هذه المحكمة تعاني من تحديات مالية ومعظم تمويلها يأتي من اشتراكات الدول الأعضاء فيها، وقد سبق لدولة الاحتلال أن حاولت التأثير على بعض الدول الأعضاء في هذه المحكمة لوقف تمويلها عندما تقدمت دولة فلسطين بالشكوى في العام 2014 .
كذلك فإنه وحتى يتم الاستمرار في إجراءات التحقيق فإنه لا بد من مثول المشتكى عليهم أمام هذه المحكمة، وحيث أنه ليس للمحكمة شرطة دولية تساعدها على إنفاذ قراراتها فإنها تعتمد في ذلك على تعاون الدول وبخاصة تلك المعنية بالشكوى، ولنا أن نتصور هنا مدى صعوبة أو لربما استحالة مثول أي من المشتكى عليهم في دولة الاحتلال أمام هذه المحكمة.
ونضيف بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تقاضي دولاً وإنما أشخاصا طبيعيين، وبالتالي وبفرض تجاوز جميع التحديات السابقة وصدور قرار بإدانة أي من مسؤولي دولة الاحتلال، فإن ذلك لن يعطّلها عن الاستمرار في ارتكاب جرائم أخرى لأنها دولة استعمارية واستخدام القوة والبطش أحد أهم مرتكزات وجودها وبقائها، ولأن مقاضاة نفس دولة الاحتلال يمثل هدفاً إستراتيجياً فيصبح اللجوء كذلك إلى محكمة العدل الدولية –والتي تقاضي الدول وليس الأفراد- خيارا أساسياً، ولكن ليس لأخذ رأي استشاري منها، كما ورد في مقررات القمة الأخيرة، وإنما لمقاضاة دولة الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية، استناداً إلى صلاحياتها الواردة في المادة (9) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وكان على المؤتمرين أيضا الطلب اليها فورا اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية أهل غزة من جرائم الإبادة الجماعية استنادا الى صلاحياتها الواردة في المادة (41) من نظامها الأساسي، وقياساً على قرارٍ سابق لهذه المحكمة اتخذته في العام 2019 لحماية الروهينغا الذين بقوا في ميانمار من الإبادة الجماعية.
وبقدر ما تحتاج هذه التحديات وغيرها الى جهود قانونية مميزة، فإنها تحتاج كذلك إلى روافع سياسية تتمثل في وجود كتلة سياسية رسمية عربية حرجة تتقاطع مع رأي عام دولي يوفران معا مناخا ضاغطا لأن تقوم المحاكم الدولية بواجباتها وبالسرعة اللازمة، علماً بأن الأدوات القانونية في عالم السياسة لا تكفي لوحدها إذ كان على المؤتمرين في الرياض ممارسة كافة أشكال الضغط السياسي والاقتصادي ومنها وقف التطبيع مع دولة الاحتلال، وتفعيل كافة أدوات المقاطعة الاقتصادية في مواجهتها بشكل صارم وفعّال، وقطع جميع أوجه العلاقات السياسية والاقتصادية معها أو على الأقل تعليقها وكل ذلك إلى حين التوصل إلى إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، وعندئذ يمكن للذمم أن تبرأ وللضمائر أن تستريح.

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