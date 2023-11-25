حل أزمة تنفيذ تبادل الأسرى الليلة بين حماس والاحتلال - تفاصيل

حل أزمة تنفيذ تبادل الأسرى الليلة بين حماس والاحتلال - تفاصيل
التاريخ
11/25/2023 2:25:32 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الخارجية القطرية، مساء السبت، إن "بعد تأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين، تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين."
وأضافت أنه "سيتم الإفراج الليلة عن 39 من الأسرى الفلسطينيين، في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة، بالإضافة إلى 7 من الأجانب خارج إطار الاتفاق".
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