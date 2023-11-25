حل أزمة تنفيذ تبادل الأسرى الليلة بين حماس والاحتلال - تفاصيل

قالت وزارة الخارجية القطرية، مساء السبت، إن "بعد تأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين، تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين."

وأضافت أنه "سيتم الإفراج الليلة عن 39 من الأسرى الفلسطينيين، في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة، بالإضافة إلى 7 من الأجانب خارج إطار الاتفاق".