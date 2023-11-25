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المعشر: لا حل للدولتين إذا لم يقترن بخطة عملية للتنفيذ

11/25/2023 2:25:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- دعا وزير الخارجية الأسبق، مروان المعشر، المجتمع الدولي لإطلاق عملية سياسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال فترة محددة، وعبر خطوات واضحة، وليس عبر مفاوضات ممتدة لعقود.
وقال خلال اللقاء الصباحي الدوري للأعمال، الذي عقدته جمعية رجال الأعمال الأردنيين، امس، إن حل الدولتين، إذا لم يقترن بأي خطة عملية لتنفيذه على أرض الواقع، قد لا ينجح خاصة في ظل الواقع الجديد الذي فرضته الحرب على غزة بعد السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأضاف أن حل الدولتين، يتطلب قيام المجتمع الدولي بإطلاق عملية سياسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة محددة، وعبر خطوات واضحة، وليس مفاوضات طويلة بالإضافة لشرط وجود حكومة إسرائيلية تقبل بحل الدولتين، وإجراء انتخابات فلسطينية في الوقت القريب.
وأكد أن إسرائيل لا تريد وجود أي دولة فلسطينية، إلا أن حكم الأقلية الإسرائيلية البالغ 7.2 مليون نسمة، مقابل الأغلبية الفلسطينية 7.4 مليون نسمة؛ لا يمكن أن يستمر للأبد بوجود نظام فصل عنصري.
وعلى الصعيد المحلي؛ أكد المعشر أن عدم توقيع اتفاقية المياه مقابل الكهرباء أمر إيجابي، قي ظل وجود بدائل عديدة للمياه والغاز أيضا.
من جهته، ثمن رئيس الجمعية حمدي الطباع، الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني ومواقفه الحازمة ضد أي انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الصامد ورفضه لكل ما يجري على الساحة الفلسطينية. وقال "إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا وجمعية رجال الأعمال الأردنيين كانت من أول المبادرين لدعم الأهل في غزة، وسيبقى الأردن بقيادته الهاشمية وشعبه داعماً ومسانداً للقضية الفلسطينية".
وأضاف: "ما نراه على أرض الواقع من دعم الإخوة في غزة والمستشفى الميداني الأردني وإرسال قوافل من المواد الغذائية وغيرها عن طريق الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية خير دليل على مواقف المملكة الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني في وجه مخططات دولة الاحتلال".
كما ثمن جهود جلالة الملك في متابعة تطوير مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه العقبة وتنفيذه حيث سيعد من أهم الإنجازات التي سيسجلها الأردن في إطار المشاريع الإستراتيجية الرائدة، ما سيدفع المملكة نحو الاكتفاء الذاتي من المياه، مشددا على ضرورة البحث عن بدائل أخرى لاتفاقيات الغاز.-(بترا)

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