حماس تنشر أسماء الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات اليوم الثاني

نشرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قائمة بأسماء الأسرى والأسيرات المشمولين في المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى اليوم السبت.

وقالت "حماس": "تعلن حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات اليوم السبت، ثاني أيام صفقة التبادل"، وهي كالتالي:

الأسيرات:

نورهان إبراهيم خضر عواد / القدس

شروق صلاح إبراهيم دويات / القدس

ميسون موسى محمود موسى (الجبالي) / بيت لحم

فدوى نزيه كامل حمادة/ القدس

إسراء رياض جميل جعابيص/ القدس

عائشة يوسف عبد الله الأفغاني/ القدس

الأشبال (الأطفال):

إبراهيم وليد ابراهيم تعامرة/ بيت لحم

إبراهيم سمير إبراهيم صباح / بيت لحم

محمد ياسين تيسير صباح / بيت لحم

صدام أمجد ماجد طقاطقه / بيت لحم

يوسف محمود سالم سبتين/ الخليل

أحمد غريب أحمد خليل/ رام الله والبيرة

عمر محمد أدهم عبد الرحيم شويكي /القدس

أحمد علي محمد الصباح/ بيت لحم

مراد فؤاد عبد اللطيف دار عطا/ رام الله والبيرة

أحمد وليد محمد خشان/ جنين

شاكر علي سالم بلوط /الخليل

وائل بلال شاكر مشة/ نابلس

طارق زياد عبد الرحيم داود/ قلقيلية

عبد الرحمن محمد صالح حوراني /قلقيلية

مروح ياسر راتب خزيمية/ جنين

عبد الهادي عزام محمد كامل

جهاد توفيق جهاد يوسف/ رام الله والبيرة

محمد أيمن عبد الرحمن عويسي /نابلس

عز الدين عنان حسن سوداني/ نابلس

مصطفى مازن حسين شحادة/ رام الله والبيرة

شادي محمد ديب أبو عادي /رام الله والبيرة

ياسين عمر عزات حنفية/ أريحا

عبد الكريم أنور ظاهر السعدي/ جنين

محمد طارق سليم حواشين /جنين

صامد خالد محمود ابو خلف/ نابلس

وسام مروان عبد السلام تميمي /رام الله والبيرة

محمد نصر فوزي سوالمة/ نابلس

يزن جبر عبد الجبار الحسنات/ بيت لحم

محمد نزار نمر ابو عون /طولكرم

قسم خالد محمد مصاروة/ جنين

أنور تسافي أحمد عطا /رام الله والبيرة

رجا أسعد رجا أبو قياص/ جنين

حمادة سعيد مصطفى ابو سمرة /قلقيلية



وأضافت: "نؤكد مجددا أن هذه الصفقة ما كان لها أن تتم لولا تضحيات شعبنا وبسالة المقاومة في قطاع غزة وصمودها أمام بطش الاحتلال ونازيته، الرحمة لشهدائنا الأبرار والحرية لأسرانا والنصر حليفنا".



ونجحت مساء السبت، الوساطة القطرية والمصرية في تذليل العقبات التي واجهت صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" بعد إعلان "كتائب القسام" تأجيل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بسبب عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاقية الهدنة الموقعة.