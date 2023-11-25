برشلونة يواصل عثراته
التاريخ
11/25/2023 2:22:43 PM
(MENAFN
- Al Watan) واصل برشلونة عثراته في الدوري الإسباني، بعدما خرج متعادلا 1 /1 مع مضيفه رايو فاليكانو، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب تيريزا ريفيرو، لحساب الجولة الـ14 لليجا، سجل للبرشا مدافع فاليكانو فلوريان لوجون بالخطأ في مرماه ((82))، ولفاليكانو أوناي لوبيز ((39))، ليصل البلوجرانا للنقطة الـ31 ثالثا، ويحصد فاليكانو نقطته الـ19.
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